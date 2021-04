Amnistía Internacional y Erik Ravelo encienden una llama por la libertad en solidaridad con Otero Alcántara

(con información de EFE). -Amnistía Internacional (AI) y el artista cubano Erik Ravelo lanzaron este jueves La llama eterna, una campaña y video conceptual con el que llamaron a artistas y activistas a solidarizarse con el Movimiento San Isidro, formado por disidentes del régimen de Cuba.

Ravelo creó el video conceptual y el proyecto que presentaron este jueves y que representa a la llama de la libertad. "Una llama que nunca se apaga, una acción contemporánea que nunca termina y que se mantiene viva gracias a nuestra solidaridad con los artistas que defienden la libertad de expresión", dijo el artista.

"Las personas del Movimiento San Isidro son defensoras de los derechos humanos que defienden una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas"

Para esto, él y otros compañeros queman sus herramientas para construir un paralelismo con lo que el Gobierno cubano está haciendo contra los artistas. "Es hora de parar esta represión y respetar la libertad creativa", sentenció en el comunicado Ravelo.

"Las personas del Movimiento San Isidro son defensoras de los derechos humanos que defienden una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas. Está claro que el Gobierno cubano no se avergüenza de acosarles, detenerles y vigilarles constantemente ante los ojos de la comunidad internacional, pero no están solas y no se dejarán silenciar", dijo en un comunicado Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

La organización internacional aseguró que seguirán movilizando a personas de todo el mundo para apoyar al Movimiento San Isidro y para denunciar "estas violaciones de derechos humanos", al igual que el trato "inhumano y cruel" de las autoridades cubanas.

En otro gesto solidario con el artista, varias organizaciones de derechos humanos pidieron en Miami a la Unión Europea (UE) que suspenda el Acuerdo de Dialogo Político y Cooperación (APDC) con Cuba, por casos como el de Otero Alcántara.

Archivo Cuba, Promotores de Cuba Decide, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y Fundación para la Democracia Panamericana solicitan que se suspenda la implementación del APDC hasta que el Gobierno de la Isla "dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática, y la Unión Europea pueda evaluar tales avances".

En un comunicado conjunto, esas organizaciones reclaman a los Estados miembros y al alto representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, que se active el protocolo relativo a la violación de un "elemento esencial" de su acuerdo con el régimen.

Otero declaró que va a continuar sin ingerir alimentos ni líquidos y está listo "para dejar el cuerpo, como esa masa presa que el régimen cubano puede amenazar, puede golpear, puede incluso impedirle pintar un cuadro, incluso prohibirle ser artista", según recoge el comunicado.

"No debemos permitir que Luis Manuel muera", señalan las organizaciones en su mensaje a la Unión Europea

"No debemos permitir que Luis Manuel muera", señalan las organizaciones en su mensaje a la Unión Europea.

"En adición, la grave crisis económica y sanitaria que atraviesa la isla ha alcanzado ya una escala de crisis humanitaria; sin embargo, el régimen cubano utiliza sus recursos para intensificar la violencia contra todas las voces disidentes. No obstante, cada vez son más los cubanos que expresan su descontento y deseos de libertad en las redes sociales y protestan en las calles", añade.

De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, en lo que va de 2021 se han registrado al menos 500 protestas públicas en todo el país, las cuales, según el comunicado, "han sido respondidas con crecientes abusos contra los manifestantes por parte de las autoridades cubanas".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.