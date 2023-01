Bécquer se justifica ante la Federación de Mujeres Cubanas: "Soy un trovador de patria o muerte"

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha abierto la guerra que durante meses evitó, por todos los medios, contra el cantautor cubano Fernando Bécquer, condenado a cinco años de prisión domiciliaria en octubre por abusos sexuales. El artista hizo públicas este fin de semana dos canciones que la organización oficialista ha repudiado en una nota difundida por los medios estatales este martes.

La FMC considera que las letras son "irrespetuosas, altamente violentas contra las mujeres cubanas" y señala que este tipo de "son intolerables y deben ser denunciadas y castigadas por constituir mensajes de odio".

Una de las dos canciones, titulada Guaracha feminista –la otra es Canción bonita–, contiene frases como "yo quiero una feminista que no me forme lio y no me forme corte", "un poquitín pervertida", "que sepa hacer un potaje", "que se desnude a la vista" o "pa calentarle la pista. Pa revolcarme en su monte, pa'que me grite machista".

La FMC considera que la letra no solo es una evidencia del machismo que persiste en la sociedad, sino que constituyen una "burla a la justicia" viniendo de un hombre que ha sido hallado "culpable por violencia sexual". Además, la organización lo nombra expresamente, al revés que cuando se hizo pública la sentencia.

"Bécquer insiste en utilizar las redes para de manera indirecta violentar, acosar, disminuir a sus víctimas y también hacerlo extensivo a las mujeres y feministas, a la Federación de Mujeres Cubanas. En sus textos hay una profunda expresión de misoginia que muestra su desprecio por las mujeres, y la ignorancia sobre lo que es el feminismo. Lejos de mostrar respeto y arrepentimiento ante la justicia, actúa con total impunidad", señalan.

La FMC concluye pidiendo tolerancia cero para "estas expresiones" que considera graves por dañar a las víctimas y a toda la sociedad.

Bécquer no ha tardado en reaccionar, alarmado por la condena de sus propias filas, que hasta el momento lo habían mantenido semi protegido. En un mensaje publicado en su perfil de Facebook este martes pide perdón a la FMC a la que, proclama, "nunca ofendería con su obra" y reivindica su inocencia.

"Dejo claro que nunca he abusado sexualmente de nadie. En el dia de ayer hice públicas dos letras de canciones mías, aún en proceso composicional, que no son más que el resultado de lo que he vivido desde que empezó toda esta pesadilla. No es mi intención ofender a nadie con mis letras. Ni soy, ni nunca he sido un maltratador de mujeres", indica, antes de aclarar que, si tiene que pedir disculpas lo hace con la FMC.

"Que quede claro que en los textos que publiqué, solo menciono a las feministas y sus plataformas. No hago en ningún momento alusión a instituciones políticas y de masas. Pero no le ofreceré disculpas a las que me tropiezo en la calle y me insultan con todo tipo de improperios", esgrime el cantautor, que tiene prohibido salir de casa como consecuencia de su condena.

"Para concluir, repito, me disculpo con la FMC, me disculpo con la mujer cubana y no con las que usan el feminismo para hacer contrarrevolución usando mi nombre, ya que no es un secreto ni lo será nunca que soy un trovador de patria o muerte", concluye el artista en un texto plagado de errores ortográficos y gramaticales.

Bécquer fue condenado por el Tribunal Municipal de Centro Habana en un juicio por abusos sexuales en el que hasta 30 mujeres presentaron testimonio en su contra. En el momento en que las denuncias comenzaron a salir a la luz, la FMC emitió un mensaje de respaldo a las afectadas sin citar expresamente al trovador y dijo que "orientar y acompañar a las mujeres en cada proceso ha sido prioridad".

Ni siquiera sus vínculos con el régimen pudieron librar a Bécquer de una sentencia que sus víctimas consideraron demasiado laxa. Pese a ello, la FMC expuso que la justicia revolucionaria había prevalecido y que si alguna víctima quería apelar, la organización estaría "en disposición de seguir acompañando a las demandantes que así lo soliciten".

Bécquer fue visto y fotografiado poco después de la sentencia caminando por la calle, algo que sus propias palabras de hoy ratifican, como le han señalado algunos usuarios. Su estatus lo mantenía hasta el momento relativamente protegido, pero la brecha abierta con estas publicaciones amenaza la situación. Los comentarios en su perfil atestiguan que ya no tiene la confianza de los suyos.

"¿Le pides disculpas a la FMC? ¿Y a tus más de 30 víctimas que testificaron?"; "Cualquiera pensaría que decir que es de 'patria o muerte' exime de algo" o "Nada más tienes que ver las reacciones y los comentarios. ¿Dónde está la gente que te apoya? ¿Ahora todo el mundo es contrarrevolucionario?", son solo algunos de los que se pueden leer hasta el momento.

