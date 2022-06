El Código de las Familias modificará la gestación solidaria tras la consulta ciudadana

Después de meses de lectura y discusión sobre el Código de las Familias, la única ley sobre la que las autoridades han pedido opinión a los cubanos, los ciudadanos deberán volver a leer el texto íntegro, cuando se publique, si quieren emitir un voto responsable, ya que se ha cambiado casi la mitad del texto y no se sabe en qué.

En una reunión encabezada por toda la cúpula del Partido y el Gobierno, incluidos el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro, Manuel Marrero, el ministro de Justicia, Óscar Silvera Martínez, informó de que se modificó un 47,55% de las disposiciones, en concreto el 48,73% del articulado, que ahora pasa de 471 a 474 artículos.

"Esta va a ser una Ley, además de necesaria, digna y construida por los cubanos", dijo Díaz-Canel, que calificó el proceso de consulta como algo "único en el mundo". No sería de extrañar, ya que muchos politólogos consideran que el tipo de normas que contiene el Código de las Familias no deben ser sometidas a refrendo porque podrían suponer que una mayoría conculque los derechos de las minorías.

Poco se sabe de esos cambios, que podrían ser de poco calado, ya que se ha advertido de que "algunas son de forma, otras de redacción y otras meramente para mejorar el texto". En todo caso, la mera modificación de una palabra puede suponer un gran cambio en materia legislativa. Ha sido el caso de proyectos como el que trabaja el Gobierno cubano, en los que precisamente la definición de la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio o no ha sido determinante en muchos países.

No parece, sin embargo, que este asunto vaya a sufrir grandes cambios, ya que en la reunión de esta lunes Ana María Álvarez-Tabío Albo, miembro de la Comisión Redactora, indicó que hubo un grupo de temas que "generaron opiniones", pero no se variaron porque, de hacerlo, vulnerarían principios del texto constitucional como la igualdad, la no discriminación, el respeto al valor supremo de la dignidad humana y otros. Por el tratamiento que se ha destinado al matrimonio igualitario, se desprende que se refería sin duda a esta cuestión.

La pasada semana, Amada Zequeira Angarica, presidenta del Consejo Electoral Provincial (CEP) de Cienfuegos, dijo en una entrevista a la prensa local que el matrimonio y la adopción en parejas del mismo sexo, la gestación solidaria y el orden de los apellidos habían sido los temas más comentados en las reuniones de la provincia, pero en la reunión de este lunes sólo se identificó muy claramente un asunto que cambiará: la llamada gestación solidaria.

Álvarez-Tabío explicó que se mejora la claridad en la definición de la gestación solidaria, su distinción con los supuestos que generan "multiparentalidad" y se establece un plazo para iniciar el proceso, entre otros cambios. "Hemos llegado al consenso de que esta es tal vez la institución más restrictiva del Código, pero tiene que ser así, tenemos que perfilarlo bien, certero, porque puede generar otras cuestiones que no podemos permitir en Cuba bajo ningún concepto".

Esta figura legal, conocida como vientre de alquiler o gestación subrogada en otros países, es muy polémica en el mundo y, de hecho, está reconocida en pocos países. Entre quienes la han regulado están Canadá, algunos estados de EE UU, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia, Reino Unido, Australia y la India, y está sujeta a muchas condiciones. En algunos de estos casos se evita la compensación económica o remuneración, frente a otros países en los que es lo común. Cuba optaría por el primer modelo, según la última versión del Código de las Familias que prohibía cualquier tipo de pago.

Según la experta, otros temas en los que el análisis ha sido exahustivo fueron el reconocimiento de los cuidadores y el derecho a ser cuidados, la ampliación de la protección de los menores ante situaciones excepcionales y el refuerzo de la tutela urgente ante la discriminación y la violencia, además de la ampliación de la posibilidad de denunciar a cualquier persona que conozca de esos hechos.

Ofelia Ortega Suárez, miembro también de la Comisión Redactora, señaló que el 61,96% de las opiniones fueron favorables al proyecto, aunque no han explicado cómo se cuantifica ese porcentaje.

Habrá que esperar a que trascienda el nuevo texto, que ha sido enviado a la Asamblea Nacional, para conocer cómo queda, más allá de las suposiciones que se puedan hacer basadas en la escasa información disponible. Después, los cubanos podrán votar a favor o en contra de una ley que, según algunas especulaciones, está siendo aprovechada por contener propuestas sociales y polémicas para generar ruido mientras, sin consultar a nadie, se ha aprobado un Código Penal que castiga, más aún, cualquier disenso.

