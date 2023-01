"Si van a Cuba, no se hagan demasiadas ilusiones", advierten a los turistas canadienses

Unos 160 pasajeros aterrizaron este miércoles en Varadero procedentes de Canadá con la aerolínea de bajo coste Swoop, que inauguró así sus rutas desde Toronto a la Isla. La noticia ha sido reproducida con optimismo en la prensa oficial, que aspira a recuperar el mercado que más turistas le ha granjeado en las últimas décadas, pero llega solo un día después de que una organización de consumidores del país nortamericano haya recomendado no tener las expectativas muy altas cuando se viaja a Cuba de vacaciones.

Todo incluido en Cuba: no se haga demasiadas ilusiones, es el título de la nota publicada el martes por Protegez-vous, una asociación perteneciente al International Consumer Research and Testing cuyos miembros investigan y aconsejan a los consumidores sobre todo tipo de bienes y servicios. En ella piden a quienes elijan pasar sus vacaciones en la Isla que sean conscientes de que deben elegir hoteles de cinco estrellas si buscan la calidad que obtendrían por uno de cuatro en México o Dominicana, aunque tampoco esa opción les garantiza encontrarla.

"Si una persona me dice que comer bien es una prioridad para ella, no le recomiendo Cuba", cuenta a la asociación Annie-France Lambert, de la agencia Voyages Simon Pelletier. La especialista explica a sus compatriotas que el grueso de los turistas que recibía la Isla lo formaban rusos y canadienses, pero con la caída en picada de clientes rusos tras la guerra de Ucrania, la falta de ingresos se deja ver en la gastronomía, incluso de los mejores hoteles.

"Con casi la mitad de los ingresos turísticos en Cuba a la baja, el impacto es directo en la calidad de los servicios y la comida", sostiene. "No necesariamente habrá mariscos y es posible que te quedes sin vino, alcohol o refrescos durante unos días", continúa Lambert. Su recomendación es no esperar los grandes lujos que encontrará en otros destinos del Caribe si no paga "un gran precio".

El artículo, además, advierte de lo complicado que puede ser recuperar el dinero si el cliente no está satisfecho. "A menos que el agente de viajes haya omitido o tergiversado alguna información, el consumidor no tiene muchos recursos", dice Moscou Côté, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Quebec (AAVQ) y gerente de la agencia Voyages Constellation.

Para solicitar una compensación, es preciso demostrar que los servicios no se corresponden con lo prometido verbalmente o en el contrato escrito. "Por ejemplo, –dice el texto– un cliente no podría pedir una compensación por considerar que la comida servida no fue buena si le hubieran advertido antes de su viaje de la mala calidad de la misma".

Lambert, además, desarrolla que la compensación por parte de la agencia es proporcional en caso de haber acuerdo. "Si, por ejemplo, le dijimos al cliente que había un restaurante de mariscos y no era así, le indemnizamos el daño a su justo valor, es decir, una comida de 21 en una estancia de una semana", explica. La indemnización puede ser en efectivo o en un próximo viaje, aunque si las partes no se avienen habrá que reclamar judicialmente.

Los consultados para la nota explican también cómo cancelar el viaje, algo que solo estará permitido en caso de tener seguro o alguna cláusula que lo permita. Si no, es posible cambiarlo por un destino más caro, especifica Côté.

Lambert por su parte recomienda que, para quienes persistan en ir a Cuba pese a las advertencias, lo mejor es ser realista: "Ve sin tener demasiadas expectativas, las decepciones serán menores. ¡Eso es lo que se suele decir!", indica.

Los nuevos vuelos de Swoop parecen alejarse ligeramente de escenarios como estos. La aerolínea no obliga a comprar un paquete de viajes completo, con hotel y otros gastos incluidos, por lo que facilita ir a casas de renta u otras opciones, aunque las recomendaciones para los consumidores serían, en este caso, aún más necesarias, ya que se complica el acceso a una cierta calidad en comida o prestaciones.

Swoop Airlines volará tres veces a Varadero desde Toronto, los lunes, miércoles y viernes y es la compañía número 16 en elegir el aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Las autoridades achacaron hace pocas semanas las malas cifras del turismo este año –que hasta diciembre sumaba poco más de 1,3 millones de viajeros frente a los 1,7 esperados y los 2,5 que se proyectaron a principios de año– a los retrasos de las aerolíneas en regresar a la Isla, aunque los vuelos llevan produciéndose ya un año, pasado lo peor de la pandemia.

