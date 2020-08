'Isaías' va rumbo a Florida después de asolar las casas frente al mar en Baracoa

El huracán Isaías se aleja de Cuba dejando en Baracoa las huellas de su paso por la Isla. Los vecinos del extremo oriental de la Isla reportaron que desde la madrugada el temporal hizo que el mar se adentrara en las casas más cercanas al litoral y arrasara con todo.

"Dicen que a la 3:30 am vino la ola que lo jodió todo. Y que de ahí el mar no paró de hacer las suyas hasta pasada la mañana. Él entra cuando quiere, y arrastra con lo que le da gana. No han pegado un ojo, nadie de ahí", contaba en su muro de Facebook la periodista Claudia Rafaela Ortiz Alba. "Sigo caminando. Tres cuadras más arriba ya no hay vestigios de la desgracia. La ciudad marcha normal. Sacaron aceite. Y son dos las realidades que cohabitan. Unos hacen cola. Otros desentierran trastes", concluía su post.

Mientras tanto, en Florida se preparan para la llegada del ciclón, el noveno de la temporada atlántica. El Centro Nacional de Huracanes emitió este viernes una vigilancia para una amplia zona de la costa este, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró en estado de emergencia al litoral, informa EFE.

Previendo la situación, los miamenses se surtieron desde el jueves de agua, velas, pilas y alimentos en conserva, así como de tablas, arena u otros artículos con los que buscar protección del viento y la lluvia para sus hogares.

