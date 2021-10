El Jardín Botánico reabre al público, sin sus carpas 'chinas'

El Jardín Botánico Nacional reabrió sus puertas este domingo después de meses cerrado. Los primeros visitantes, que llegaron, previa reserva telefónica y pago de 10 pesos los adultos y 5 los niños, alentados por la publicación a bombo y platillo en la prensa oficial de la reapertura, se encontraron con un panorama menos divertido de lo que prometía.

"No estaban las carpas chinas, no vi ni una, y eso que estuve un rato", cuenta a 14ymedio Alian Aramís, un joven de Arroyo Naranjo que visitó el recinto con su familia. Durante una visita en 2019 al recinto, el presidente Miguel Díaz-Canel liberó a estos peces, que en realidad son japoneses, en un estanque. "Me llamó la atención no verlas, porque antes siempre estaban por los alrededores de la estancia de madera donde la gente solía parar a echarles comida y le pregunté a un trabajador que me dijo que las habían robado los custodios en los meses que estuvo cerrado".

Tampoco había rastro del restaurante vegetariano que había en el lugar, el primero en su tipo que se estableció en la Isla. Ante la extrañeza de este diario, una trabajadora del lugar se sincera, sin mayores detalles: "La verdad no creo que vaya a estar abierto pronto, je je, usted sabe".

En su lugar, la oferta gastronómica era, sin duda, carnívora pero no muy variada: tres menús que incluían un plato fuerte de cerdo asado, costillas de cerdo o hígado de cerdo, arroz congrí, ensalada de vegetales, vianda, postre y un refresco, por 300, 200 y 150 pesos, respectivamente. Además, había algunos otros entrantes y bebidas. "La comida estaba aceptable y la atención era buena, aunque la valoración de los precios ya depende de cada persona", dice Aramís, y bromea: "Estaba preocupado, pero en ninguno de los platos estaban las desaparecidas carpas".

Aunque había varias bebidas disponibles, la heladería estaba cerrada. El vaso de refresco está 5 pesos y el litro de cerveza cuesta 120 pesos. "Vendían de manera limitada refresquito Coral a 3 pesos la bolsita y pan con mayonesa. Además, por cada mesa de seis personas ofertaban 10 paquetes de huevitos, pura azúcar y muy mala calidad, a 12 pesos cada uno, 4 Pellys a 35 pesos cada paquete y una botella de ron a 325 pesos, si mal no recuerdo", repasa Aramís.

En cuanto al Jardín Japonés, diseñado por el paisajista Yoshikuni Araki e inaugurado en 1989, tampoco tenía todo abierto. "Pudimos disfrutar del Jardín Japonés, que es muy tranquilo y agradable, pero había varios pabellones de observación de plantas cerrados por reparación", prosigue Aramís, que lamenta que los niños no hayan podido disfrutar del parque de atracciones en su totalidad porque había varios aparatos que estaban puestos pero sin fijar aún al piso y, por tanto, no se podían usar.

La principal atracción del Jardín Botánico, que con sus 550 hectáreas de extensión es uno de los diez más grandes del mundo, es el canopy o tirolesa, primera instalación de este tipo instalada en La Habana a inicios del año pasado y estrenada el 1 de agosto de ese mismo año. "Intenté reservar, pero fue en vano. Cuando me atendieron ya estaban reservados todos los días del mes de octubre por completo", se queja Aramís, que solo pudo observar desde la distancia cómo unos pocos afortunados recorrían los casi 800 metros de vuelo, divididos en 5 saltos, por un precio de 300 pesos.

