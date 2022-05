'El Kende de Cayo Hueso' huyó de Cuba hacia Dominicana para eludir el servicio militar

El influencer cubano Kevin Castañeda, conocido como El Kende de Cayo Hueso, y cuya imagen se convirtió en icónica después de que Reuters tomara una fotografía en la que un policía y un militar lo retenían con fuerza durante las protestas del 11J, está en República Dominicana indocumentado y sin medios de supervivencia.

El joven, de 18 años y seguido en instagram por más de 200.000 personas, fue entrevistado por el youtuber dominicano Vladimir Jáquez para su programa Más allá de las redes en el que relató su situación tras llegar al país caribeño después de pasar por Haití.

Castañeda pasó por una escuela de conducta para menores en Cuba tras atacar a la pareja de su madre, cuando lo encontró maltratándola. En aquel momento tenía 12 años y permaneció encerrado hasta los 15 en medio de un entorno conflictivo del que lo rescataron los cantantes Yomil y El Dany. Este último, fallecido en julio de 2020 a los 31 años, apadrinó al joven Kevin y le ayudó a dar el salto a la popularidad en redes sociales después de que este comenzara a grabar al artista jugando al baloncesto.

El Kende recuerda que la primera vez que la Policía fue a buscarlo a su casa fue durante la pandemia, mientras había toque de queda y él grabó un video desde la azotea que provocó que algunas personas se acercaran hasta allí. Ese hecho lo llevó a estar un día detenido y posteriormente liberado con una multa de 500 pesos, pero una información falsa sobre la ruptura de las normas anticovid entonces vigentes en La Habana que fue difundida en el noticiero propició que acabara nuevamente en un calabozo, esta vez durante 72 horas y dos días más en El Vivac de Calabazar.

La situación se complicó para él a partir de entonces, aunque no tuvo más problemas con la Policía hasta el 11 de julio, cuando salió a la calle a manifestarse y fue detenido durante cinco días. Según el joven, la policía lo puso en libertad a cambio de estar sometido a una cierta vigilancia durante seis meses en los que se evaluaría su comportamiento. "Ellos dicen que yo muevo mucha masa y querían controlar mis redes a favor de la Revolución".

Castañeda afirma que en todas aquellas citaciones mensuales se le puso por delante un papel en el que él se declaraba miembro de la oposición, un documento que se negó a firmar. Poco después fue convocado a cumplir el servicio militar obligatorio, momento en que tomó la decisión de marcharse de Cuba a través de una persona que le ayudó a salir de la Isla. Así llegó a Haití, donde lo montaron en una moto que unos coyotes lo cruzaron de noche hasta República Dominicana.

"No salgo a la calle, no conozco a nadie porque vivo con ese miedo de que salga por ahí y me cojan indocumentado", destacó el joven, que afirma que su intención y deseo era ponerse a trabajar, pero aún no ha podido. Su madre sigue en Cuba, donde vive acosada por la Seguridad del Estado desde que él salió de la Isla y tras verse obligada a vender la casa que tenía para que dejaran de molestarla en el barrio.

El joven considera que los cubanos no tienen una cultura de hermandad que los lleve a apoyarse entre ellos, por eso no ha querido recurrir a nadie para pedir ayuda, pero afirma sentirse con potencial suficiente para que su carrera despegue gracias al cariño de sus seguidores, la mayoría cubanos residentes en Miami. "Todo lo que logre lo voy a hacer por mi mama. Yo quiero que esté a mi lado. No quiero estar solo, tengo 18 años y me ha tocado estar lejos de ella", dijo.

Ahora vive de la ayuda que le van prestando algunos amigos a los que pide algo de dinero para comprar comida, aunque confía en que la difusión de la entrevista le sirva para mejorar su situación. "Una de las cosas que yo adoro de mi país son las personas, pero hay demasiada represión", lamentó.

