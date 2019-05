El Gobierno invoca "las tensiones internacionales" para anular la conga anual contra la homofobia

El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenessex) anunció este lunes que la conga contra la homofobia que organiza cada año se canceló "por indicación" del Ministerio de Salud Pública.

El comunicado de la institución, dirigida por la diputada Mariela Castro, justifica la decisión por unas "determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso" ni en La Habana ni en Camagüey, donde las marchas estaban programadas para el 11 y 17 de mayo, respectivamente.

Según el Cenesex este cambio en el programa no significa la suspensión del resto de las actividades previstas, como es el caso de los espacios académicos

"Las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional afectan de manera directa e indirecta a nuestro país y tiene impactos tangibles e intangibles en el normal desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y en la implementación de las políticas del Estado cubano", detalló la nota sobre las razones del ministerio y que se publicó en la página de Facebook del Cenesex.

La conga ha tenido lugar desde las primeras ediciones de estas celebraciones que ya cumplen doce años, siempre en el contexto de la Jornada Cubana contra la Homofobia, convocada durante el mes de mayo.

El activista LGBT y periodista oficial, Francisco Rodríguez, conocido también por su blog Paquito el de Cuba, respondió a las pocas horas de la cancelación con un post titulado La Conga va por dentro o Nadie nos quita lo bailado y por bailar en el que pide que "tal contratiempo" no agüe la fiesta.

"La conga irrumpió como la actividad inicial de las primeras jornadas, y su realización ha devenido en toda una tradición, como el momento de mayor visibilidad de las personas LGBTI en Cuba", afirmó.

El anuncio de la cancelación motivó reacciones en las redes sociales de activistas y miembros de la comunidad LGBTI.

"Unas veces más fuerte que otras, pero como siempre, los afectados son los que históricamente han sido excluidos"

El periodista independiente y director de la revista digital Tremenda Nota, Maykel González Vivero, lamentó la parquedad de la nota y que no "ofrece un argumento claro" sobre la cancelación.

El activista y coordinador general de la Alianza Afro-Cubana Raúl Soublett López se pregunta por qué no cancelaron el desfile del 1 de mayo y ve una excusa en la alusión a tensiones internacionales porque "siempre han estado a la orden del día. Unas veces más fuerte que otras, pero como siempre, los afectados son los que históricamente han sido excluidos", agrega.

Por su parte, el activista Adiel González Maimó se pregunta si la medida es consecuencia de las presiones que ejercieron las confesiones religiosas contra la regulación del matrimonio igualitario. "¿Qué pasó? ¿Le cogieron miedo a los fundamentalistas?", reclama. "Esto es imperdonable, una falta de respeto. No entiendo por qué razón no suspendieron también la marcha del 1 de mayo (...) Por eso el activismo LGBT en Cuba no puede estar más atado al Estado. No puede ser".

