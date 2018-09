Miss Glamour Holguín 2018 desafía la homofobia

En pleno corazón de la ciudad de Holguín, las noches de martes y miércoles, se llenaron de lentejuelas ante la mirada atónita de los guardias de seguridad del Centro Cultural Bariay. El concurso Miss Glamour Holguín 2018 vio desfilar y actuar a lo mejor del transformismo en la Isla en la quinta edición de unos premios que no dejan de ser controvertidos para la conservadora sociedad holguinera.

"Si esto es así ahora, ¿qué veremos cuando se puedan casar?", decía entre dientes uno de los custodios del local estatal donde se desarrolló el evento, auspiciado por la comunidad LGBTI cubana y cubanoamericana. Ver a hombres tomados de la mano sigue siendo tabú en muchas partes de la Isla. A pesar del trabajo realizado desde el Estado y parte de la sociedad civil para borrar la homofobia, siglos de machismo permanecen en la médula de la cultura nacional.

El transformismo es considerado un arte y no está únicamente vinculado con la comunidad LGBTI. Son muchos los heterosexuales a los que les gusta cambiar su apariencia e interpretar personajes. Largos vestidos, tacones extremadamente altos, pelucas que alargan el pelo hasta debajo de la cintura y un maquillaje sin falta realzan la belleza de estas damas de la escena.

Las ocho concursantes interpretaron en playback canciones de Juan Gabriel, Céline Dion, Isabel Pantoja y Rocío Jurado, entre otros artistas, durante un espectáculo que rebosó pasión, fuerza y estilo.

El joven Manuel Yong, presentador de la revista Mi Habana TV, y la carismática Margot, transformista habanera de vasta experiencia, condujeron el show que, durante su primera jornada terminó al filo de las dos de la madrugada, mucho antes que la segunda, la gran noche de premiación.

La corona de Miss Glamour Holguín 2018 fue para Huma Rojo, quien fuera de los escenarios es Ángel Boris Fuentes, un joven de 25 años, director de la compañía avileña de Danza ABC Danzares y estudiante de tercer año de ballet en la Universidad de las Artes. El segundo lugar se lo llevó Adriana Brown, de La Habana y la tercera medalla la conquistó Miracles, de Matanzas.

También se entregaron los premios de Miss Simpatía, del Público, Miss Fotogénica y Miss Redes Sociales.

"Hacer un evento de este tipo es una tarea bastante difícil, sobre todo cuando sientes que muchos lo ven como algo exclusivo de la comunidad gay, algo que solo nos importa y nos aporta a nosotros", dice a 14ymedio Mikeli Peña, director del concurso y presidente del jurado central.

El costo de la entrada para ver el espectáculo es de dos CUC, el salario promedio de un ingeniero en dos días de trabajo, que se queda el Estado por permitir utilizar las instalaciones del Bariay para el concurso. Los recursos para el espectáculo los consiguen a través de patrocinadores en la Isla y en Estados Unidos, explica Peña.

"Gracias a ellos podemos entregar los premios y asumir la mayoría de los gastos en que incurre el evento como hospedaje, alimentación y transportación de los invitados. La comunidad gay cubana afirma que este es el mejor concurso entre los de su tipo en el país, y eso más que un reconocimiento es una responsabilidad inmensa", agrega.

Las notas de una canción suenan con el escenario oscuro que, de pronto se ilumina para descubrir a Shanaya Montiel, Miss Glamour 2017, recibida entre aplausos. La reina, de belleza excepcional, abre una puerta imaginaria y, tras ella, desfilan por el escenario ya no transformistas que doblan un éxito musical, sino verdaderas artistas entregadas en cuerpo y alma a su profesión.

"Mucha gente no sabe ni que el concurso existe, tal vez sea por falta nuestra, quizás no le damos la promoción que merece el evento, pero a veces es complicado el acceso a los medios para este tipo de actividades. Nos gustaría que la televisión, la radio y demás medios participaran pero no lo hacen y no es porque no los invitemos. La cuestión es que es muy difícil que nos acompañen", dice Roberto Oro, coordinador de la Red Provincial Hombres que tienen Sexo con otros Hombres.

El desfile en traje de baño, el de la fantasía y el del buen vestir son los tres momentos principales de la competencia y se alternan con vistosos espectáculos protagonizados por las misses invitadas, tanto de Cuba como de Miami.

"El transformismo es un arte muy caro. Ellas son muy ingeniosas. Lo que yo en Miami puedo comprar en una tienda, ellas aquí lo tienen que hacer con sus medios y talento creativo, por eso el reconocimiento es doble", agrega una de las invitadas llegada del sur de Florida.

Durante los dos días que duró Miss Glamour 2018 en Holguín no se hablaba de otra cosa. En coches de caballos, guaguas, bodegas y policlínicos, detractores y defensores del matrimonio igualitario, que puede ser aprobado tras la reforma constitucional, no dudaban en opinar.

"Una corona de toda la comunidad gay cubana que ojalá sirva para cambiar la mente de aquellos que nos discriminan aún, para que sepan que detrás de un vestido, una peluca y un exquisito maquillaje hay una persona con valores que ama y siente"

"Dicen que en el Bariay aquello da asco, los homosexuales disfrazados de mujer, quieren ser más mujer que una, ¿qué van a pensar los niños?, y ahora si les van a dar alas con eso de que se van a poder casar, esto no se sabe dónde va ir a parar", comentaba una señora apenas unos minutos después de terminado el espectáculo.

Mientras, dentro, Miss Glamour 2018, vestida con un elegante vestido blanco agradecía emocionada entre aplausos.

"Voy a saber llevar esta corona que no es de Ciego ni de Holguín, es de toda Cuba. Una corona de toda la comunidad gay cubana que ojalá sirva para cambiar la mente de aquellos que nos discriminan aún, para que sepan que detrás de un vestido, una peluca y un exquisito maquillaje hay una persona con valores que ama y siente".

