Molestia en La Habana por el retraso de la OMS en aprobar las vacunas cubanas

El retraso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la aprobación del uso de emergencia de las vacunas cubanas contra el covid-19 está empezando a molestar a las autoridades, que este fin de semana han acusado veladamente a la máxima autoridad sanitaria internacional de plegarse a las presiones de EE UU y sus aliados.

"Tal letargo es sospechoso, como también los argumentos que se esgrimen para no concederle el aval; poco o nada tienen que ver con parámetros médico-científicos y se centran en asuntos de burocracia como estrategia y cronograma de entregas, que mueven a pensar más en trabas políticas que de otra naturaleza", señala un artículo publicado en Prensa Latina y reproducido por otros medios oficialistas.

El texto informa de la aprobación por parte de la OMS de la versión mexicano-argentina de AstraZeneca, una noticia que la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, celebró afirmando que era "la primera decisión de este tipo para un biológico anti-covid 'elaborado' en América Latina".

Las palabras han sentado como un tiro en La Habana, que no ha tardado en precisar que el biológico es una versión de la patente de Oxford-AstraZeneca, por tanto no se trata de una vacuna latinoamericana y mucho menos la primera "título que no se le puede arrebatar a Cuba".

La sobrerreacción cubana sorprende, puesto que Etienne no hizo referencia a la creación o desarrollo, sino a la fabricación. La empresa argentina mAbxience no oculta que reproduce el fármaco de la británica y la mexicana Laboratorios Liomont formula, llena y envasa el producto para su distribución. Este proyecto, explicó la propia directora de la OPS, "pone de relieve la importancia de la transferencia de tecnología para aumentar la disponibilidad de vacunas covid-19 de calidad en la región".

Sin embargo, en Cuba el enfado con la institución, con la que siempre ha mantenido buenas relaciones, es mayúsculo. "Si como dijo Etienne es 'un hito para América Latina' en materia de transferencia de tecnología, habría que ver los derechos de México y Argentina hasta dónde llegan al respecto porque en los anales de la batalla legal por desmonopolizar patentes y abrir al mundo el derecho de autor no hay acuerdos tangibles de esa naturaleza", protesta el texto oficialista.

Aunque Prensa Latina afirma que no tiene intención de acusar a la OMS de contribuir al bloqueo de EE UU contra la Isla, recuerda que necesita su aval para comercializarla o integrarla en el programa Covax y también argumenta que los índices de eficacia y seguridad de Soberana y Abdala son mejores que los de la réplica de Oxford AstraZeneca, pero "junto a otras de gran calidad y propósitos según los propios requisitos de la OMS –en clara alusión a Sputnik V, entre otras–, duermen el sueño eterno en espera de que se haga lo mismo que con la versión argentino-mexicana".

En todo el largo texto, sin embargo, no se explican en ningún momento los argumentos que da la OMS para seguir manteniendo paralizada la validación de las vacunas cubanas. Entre los requisitos, está la publicación de ensayos en revistas de probada solvencia científica. El pasado octubre la prensa oficial informó de que la estadounidense Annual Review of Medicine "reconocía" a Soberana 02, aunque el estudio no estará en abierto hasta enero y su contenido aún es desconocido fuera de los suscriptores a esta revista.

Los lectores de Cubadebate, que ha reproducido la nota de Prensa Latina, acusan en sus comentarios a la OMS de plegarse a las posiciones de EE UU y ven una mano negra en el hecho de que las vacunas occidentales hayan sido aprobadas incluso en sus fases de pruebas, mientras algunas chinas o la rusa, por no hablar de las cubanas, sigan a la espera. A juicio de la mayoría, la caída de la incidencia de los contagios de covid-19 prueba que la inmunidad ha mejorado con el amplio número de cubanos vacunados, que supera el 85% según datos oficiales.

A la espera de que la OMS se mueva, el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, bajó el tono este domingo en Twitter y responsabilizó en parte del retraso a Cuba. "El avance depende de nosotros. Decidimos pasar la producción para una nueva planta (...). Estamos iniciando la producción allí y adaptando la documentación, que se debe enviar a la OMS".

El funcionario indicó que desde el inicio han mantenido al tanto de los avances a la OPS/OMS. "Tenemos un nivel de intercambio fluido", indicó.

Además, Martínez recordó que Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus son "muy efectivas" y que otros países podrían recurrir a ellas para inmunizar a su población como está haciendo Cuba. "No existe ningún impedimento para usar las vacunas en Cuba y otros países que las demanden y cuya autoridad regulatoria las apruebe para su uso de emergencia", afirmó.

Hasta ahora solo aliados políticos de La Habana han adquirido algunas de estas vacunas, como Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietnam y Cuba está viendo mermadas sus posibilidades de llenarse los bolsillos de divisas con la venta de sus fórmulas nacionales. Además, los cubanos se están viendo perjudicados a la hora de viajar, ya que las autoridades de la mayoría de los países requieren la pauta de vacunación completa con alguno de los sueros aprobados por la OMS. En ausencia de esto, los inmunizados con Abdala o Soberana deben presentar pruebas PCR.

En las dos últimas jornadas, Cuba está viviendo un leve repunte de casos de covid-19, superando los cien casos diarios. Además, hay casi una treintena de contagios de la variante ómicron, por lo que Martínez recordó que ya se está aplicando el refuerzo de la vacunación.

Algunos virólogos cubanos están advirtiendo de que las restricciones brillan por su ausencia en la Isla precisamente en un momento en que en Europa y EE UU la nueva variante está causando estragos. Sin embargo, los primeros estudios revelan que ómicron provoca cuadros clínicos más leves y pasajeros y muchos expertos ya hablan de que podría vislumbrarse el fin de la pandemia si el SarsCov2 continúa mutando en variantes más transmisibles pero llevaderas, en un paso hacia la endemia.

