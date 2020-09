Mucha preocupación entre los padres en el primer día de escuela en las provincias

En Camagüey, como en casi todas las provincias del país, han comenzado nuevamente las clases. Este primero de septiembre no ha significado el inicio de un nuevo curso escolar, porque se retoma el anterior, pero sí el regreso de los estudiantes a las aulas después de casi seis meses en sus hogares.

En la escuela Carlos Manuel de Céspedes, en Nuevitas, este martes los niños entraban directamente a las aulas, sin pasar por el tradicional matutino, que incluye además del saludo de la bandera actividades de corte político o culturales.

En las redes es notable la preocupación y las quejas a partir de esta primera jornada escolar. "Esto es una bomba de tiempo: cuando fui a recoger a mi hijo a las 12 a la escuela parecía la cola del pollo de la cantidad de padres que habían casi uno arriba del otro, sin palabras, esto en cualquier momento explota y no es pesimismo, hay que ser realista y esta es la triste realidad que estamos viviendo", dijo Yunet Mejías en la página de Facebook del periódico Artemisa.

"Hoy mismo cuando dejé a mis hijos en la escuela, estaban hablando en grupo, tocándose uno al otro en el aula de sexto grado, por favor recapaciten que no estamos en el momento de reiniciar el curso escolar", escribió en la misma página Hany Ortega, residente en el municipio de San Antonio de los Baños.

La Habana no formó parte del habitual ajetreo de niños uniformados camino a su centro de estudios, pues el aumento de casos en la capital obligó a las autoridades a postergar ese momento.

Lisandra Quevedo, madre de Ernesto, un niño que cursa el quinto grado en la provincia de Granma, comentó a este diario que ella "está tranquila" porque la escuela de su hijo es bien pequeña y con pocos estudiantes. "Todos los maestros y los niños llevaban nasobuco, ningún niño llegó solo. Al entrar le pusieron en las manos un poco de agua con cloro y antes de pasar todos pisaron un paño para limpiar los zapatos", explicó.

A pesar de la tranquilidad que confiesa, Quevedo cuenta que ha puesto a su hijo una bolsa con mascarillas extras para que se la cambie a cada hora. "Mi hijo lleva cinco, una puesta y cuatro en un nailon para que se la pueda cambiar a cada hora. También le expliqué bien que debe siempre lavarse las manos", relató. En esta primera jornada, al niño le tocó comenzar sus clases al mediodía, en la sesión de la tarde.

Además, la madre detalla que en una reunión previa que tuvieron los padres en la escuela con los maestros explicaron todas las medidas a tomar por parte de ellos.

"Los padres no podemos entrar a la escuela, habrá un estudiante por mesa y si fuera necesario poner dos, uno va sentado en una esquina y otro en el costado opuesto para mantener la distancia. Dijeron también que los niños deben llevar al menos cuatro mascarillas para cambiarse y que se limpiará el aula cada tres horas". "Ya veremos si cumplen y si mantienen esas medidas", expresa, porque "en tiempos normales" no hay personal en la escuela "ni para limpiar una vez al día".

En un foro que organizó el Ministerio de Educación en el periódico 'Granma' la preocupación de los padres era un denominador común

No todos los padres están tan conformes como esta madre. En un foro que organizó el Ministerio de Educación en el periódico Granma la preocupación de los padres era un denominador común mientras las autoridades solo repetían una respuesta fija que pedía a los padres que tuvieran "confianza".

"Hola, soy un padre que les escribe desde Holguín, no voy a escribir tanto, solamente piensen en los niños por favor, con todas las medidas que se tomen, eso no es suficiente, los muchachos son muy descuidados", escribió un internauta que se identificó como Carlos, que propone: "Ustedes pueden coger este curso para ir poco a poco haciendo pruebas en casa, además los profesores saben cuál muchacho es bueno y cuál no. Lo único que pido es que piensen bien, porque si a algún niño le ocurre algo los responsables son ustedes el Gobierno".

En el mismo tono escribió Beatriz, quien aseguró que ella "estaba convencida" de que el curso no iba a reiniciar hasta que no exista "un ambiente más seguro".

Señaló también que esta decisión generó "descontento e inseguridades" en muchos padres y califica de "apresurado" el comienzo de las clases. "No pienso que sea el momento y estaba segura de que el Gobierno y organismos pertinentes aplazarían este prematuro comienzo poniendo por delante la salud de nuestros niños y familias", comentó.

Héctor, un padre de la provincia de Granma consideró que es "demasiado apresurado empezar las clases". Y agregó: "Recuerden, estamos hablando de niños que no tienen la misma percepción de riesgo que los adultos. Miremos lo que pasó en la provincia de La Habana. Creo que deben escuchar las opiniones del pueblo y no precipitarse a hacer cosas que después haya que lamentar. Por lo menos esperemos a que el candidato vacunal esté listo. Recuerdo que somos padres y velamos por la seguridad de nuestros hijos".

La respuesta del Ministerio de Educación a Héctor fue la siguiente: "En nuestras instituciones educativas se adoptarán todas las medidas orientadas para evitar el contagio. Solo le pedimos confianza a las familias cubanas en la labor que desarrollamos y convencidos que con el apoyo de ustedes podremos concluir el curso escolar 19-20".

