Cuba y China presentan la primera pantente de su vacuna conjunta Pan-Corona

Cuba y China presentaron este jueves Pan-Corona, la primera patente de vacuna anticovid conjunta entre ambos países. El proyecto se ubica en un centro de I+D biotecnológico conjunto de Yongzhou y lo lideran expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y el Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma).

"Cuba y China presentan patente de vacuna Pan-Corona, desarrollada para actuales y futuras variantes de coronavirus, dijo la institución científica cubana en Twitter.

Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, añadió que el fin es lograr mediante investigaciones conjuntas vacunas efectivas contra los coronavirus, de manera que trasciendan al que causa el covid-19.

"No solo tendrían valor en la actual pandemia, sino que podría ser efectiva contra la aparición de nuevos patógenos pertenecientes a esta familia de virus", destaca Martínez Díaz.

Gerardo Guillén, director de Investigaciones biomédicas del CIGB, contó que el proyecto Pan-Corona surgió a solicitud de la parte china y cuenta con el visto bueno del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.

Pan-Corona es un antígeno de tipo recombinante, que es la plataforma de desarrollo de vacunas en la que el CIGB tiene mayor experiencia, con antecedentes exitosos como la de la hepatitis B, además de dos de las vacunas cubanas contra el covid-19, una de ellos Abdala.

Este suero sigue pendiente de la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que en abril se entregó la documentación necesaria para dar luz verde a la vacuna, cuya administración en la Isla comenzó hace más de un año, al ser avalada por la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba.

Soberana 02, por su parte, aún no ha entregado el dossier, aunque ha anunciado su intención de hacerlo en fecha no concretada. Mientras sigan sin recibir la autorización para su uso de emergencia, no pueden ser incluidas en el mecanismo Covax internacional, lo que dificulta su venta, que hasta ahora se limita a algunos pocos países amigos cuyas autoridades farmacéuticas han respaldado.

Los cubanos inoculados con Abdala o Soberana siguen sin poder volar a EE UU al carecer de una vacuna aceptada por el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

