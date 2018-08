TV Martí anuncia una "revolución tecnológica" para romper el "bloqueo informativo" cubano

(EFE).- El director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB, por sus siglas en inglés) de EE UU, Tomás Regalado, anunció este lunes que Radio y Televisión Martí se verá pronto en toda Cuba sin interferencias y en alta definición.

En una entrevista en la cadena local de Miami Mega TV, Regalado señaló que en unos seis meses y gracias a la labor de jóvenes ingenieros cubanos habrá una "penetración total en todo el territorio de Cuba" de los dos medios, entre lo que se incluye además una nueva frecuencia de onda corta.

El también exalcalde de Miami dijo que la transmisión, que rompe el "bloqueo informativo del régimen cubano" impuesto a su pueblo, se ha logrado gracias a una tecnología creada por ingenieros radicados en la Isla, con la asesoría de expertos en Miami, que multiplicará la señal de Televisión Martí y podrá llevarla a numerosos aparatos receptores de la nación.

"Está permitiéndonos llevar nuestra señal sin que el régimen de Raúl Castro pueda interferirla, y no lo puede hacer porque es una tecnología que no existía y como no la conoce es casi imposible que pueda bloquearla"

En una entrevista al Diario las Américas, el director de la OCB, que es financiada por la Administración de EE UU, señaló que el desarrollo, "una verdadera revolución tecnológica", permite propagar la señal en un radio de "hasta unos 10 kilómetros" y que ya "lo tienen en su poder muchos cubanos".

"Está permitiéndonos llevar nuestra señal sin que el régimen de Raúl Castro pueda interferirla, y no lo puede hacer porque es una tecnología que no existía y como no la conoce es casi imposible que pueda bloquearla", explicó.

En la conversación con Haza recordó que el actual presidente de EE UU, Donald Trump, firmó en mayo pasado una orden ejecutiva que creó la Fuerza de Tareas de Internet en Cuba, que ha dado pie a una reestructuración de Radio y Televisión Martí que sumó dos horas y media adicionales de información cada día.

"No nos pueden decir que estamos violando el espacio radioeléctrico de Cuba", señaló en Mega TV, tras indicar que el "régimen de La Habana ha contratado a gente que trabaja en Google para hackear en las cuentas en Facebook de los opositores".

