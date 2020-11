El clero cubano y el exilio en Miami se suman a la ola de solidaridad con el MSI

Más de 200 sacerdotes, religiosas y laicos residentes en Cuba se han unido a la ola de solidaridad con el Movimiento San Isidro y los activistas en huelga de hambre y piden al Gobierno que no los deje morir en una carta que hicieron pública este martes, un día antes de que en Miami un grupo de exiliados se sumaban a la petición de libertad para Denís Solís, cuyo encarcelamiento encendió la mecha de la protesta.

En la carta del clero cubano, los firmantes piden que la huelga de hambre que continúan Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Osorbo, Esteban Rodríguez, Iliana Hernández, Katherine Bisquet y Anamely Ramos, no acabe en un desenlace fatal, "para ser coherentes con las exigencias del Evangelio de Jesucristo que proclama la dignidad de todo ser humano como un valor absoluto".

El texto reivindica la diversidad de ideas de quienes lo suscriben, algunos de los cuales coinciden total o parcialmente con las de los miembros del Movimiento San Isidro, mientras otros están en desacuerdo con ellos. "Pero todos estamos convencidos de que el hostigamiento, sea coordinado o permitido por los agentes del orden, no es solución".

La carta reivindica el derecho a pensar diferente y manifestarlo y rechaza los mítines de repudio, que a juicio de los firmantes, se han incrementado "cuando deberían sepultarse para siempre en la historia".

En Miami, un centenar de personas se manifestaba este miércoles con carteles en inglés y español que decían "Abajo la dictadura", "We want them alive"

Para finalizar, piden la mediación de los altos cargos religiosos y la actuación de las autoridades- "ustedes, que tienen el poder real para iniciar procesos que conduzcan al entendimiento, que tienen el deber moral y gubernamental de no dejarlos morir"- y muestran su apoyo a los activistas a través de la oración.

En Miami, un centenar de personas se manifestaba este miércoles con carteles en inglés y español que decían "Abajo la dictadura", "We want them alive" (Los queremos vivos) y "We want them free" (Los queremos libres). Los asistentes, jóvenes en su mayoría.

La convocatoria de Miami fue lanzada en Facebook por Marisel Trespalacios, una inmigrante cubana máster en Economía y Relaciones Internacionales, y por el ingeniero y escritor Lemis Tarajano, indicó Cubanet.

"Es una injusticia lo que hace el Gobierno cubano con esta gente. Tenemos que reportar esto. Se trata de gente que conocemos y que hacen un trabajo comunitario muy fuerte", dijo a EFE Idabell Rosales, una de las asistentes a la protesta.

Rosales, directora ejecutiva del proyecto cultura Puente a la Vista, de Miami y enfocado en Cuba, dice que conoció a Otero Alcántara durante una visita de éste a Miami en 2018. "Lo hemos seguido desde entonces. Él y el grupo de San Isidro son gente sin recursos que hacen talleres de artes plásticas en ese barrio pobre de La Habana", indicó.

"Tenemos constancia de todo el buen trabajo que han hecho", aseguró Rosales.

Bajo la etiqueta #todossomossanisidro, la convocatoria atrajo a los manifestantes que mostraban fotos del rapero encarcelado y de los huelguistas en las que se leía "No están solos" y "Estamos conectados".

Rosales, que no apoya la huelga de hambre como método de lucha, se mostró preocupada con la decisión de la profesora de arte Anamely Ramos González de sumarse hoy al ayuno. "Era una de las que les daba aliento a los demás", lamentó.

________________________