El dengue se extiende por La Habana

En edificios y lugares públicos los anuncios de las autoridades sanitarias habaneras alertan a la población del avance del dengue en numerosas barriadas de la capital cubana mientras, en los hospitales, los pacientes con síntomas de haber contraído el virus se acumulan en las consultas y salas de ingreso.

Las advertencias llaman a reforzar las medidas de prevención ante la propagación del mosquito Aedes aegypti, trasmisor de enfermedades como el dengue, el chikunguña y el zika. La presencia del vector ha vivido un repunte en las últimas semanas debido a las frecuentes lluvias que han caracterizado al verano en la Isla.

"Nos han avisado de focos de infestación en varias zonas", confirma a 14ymedio Jorge Blanco, trabajador de la campaña antivectorial en el municipio Plaza de la Revolución. "Se está fumigando la ciudad con avioneta y los barrios con camiones pero si la población no se involucra es muy difícil detectar dónde está el mosquito", apunta.

Apenas sale el sol, el zumbido de una avioneta rompe la monotonía de la ciudad, la más poblada del país y con muchos problemas sanitarios que agravan la situación. "Tenemos demasiados salideros y en los patios de las casas muchos objeto tirados que se llenan con la lluvia y en esa agua limpia es justamente donde la hembra del Aedes aegypti pone sus huevos", precisa Blanco.

A pesar de los carteles pegados en varios puntos de La Habana y de la alarma que se ha extendido en los centros de salud, la prensa oficial ha sido cauta al hablar del problema. Hasta el momento, apenas se han publicado reportes sobre la cantidad de casos de dengue detectados o las zonas más afectadas por el virus. Solo el diario oficial Escambray informó el pasado viernes de la alerta higiénico-epidemiológica declarada en Sancti Spíritus por alto riesgo y la presencia de casos aislados pero graves de dengue hemorrágico.

Por regla general los medios, todos controlados por el Partido Comunista, evitan ofrecer datos sobre problemas de salud que afectan a la población. Una práctica con la que buscan no provocar alarma entre los cubanos y también evitar que los turistas extranjeros cancelen sus viajes a la Isla en un momento en que la llegada de visitantes experimenta un estancamiento.

Silvia, nombre ficticio para este reporte, es una de las pacientes que ha estado hospitalizada ante la sospecha de dengue. "Me aparecieron unas manchas pequeñas por todos lados y empecé a sentirme muy mal", explica a este diario. "Me mantuvieron una semana en el Calixto García pero hasta ahora no me han dado el resultado de los análisis".

Las pruebas para detectar el dengue pueden tardar semanas y después el paciente es avisado a través de su policlínico o consultorio del médico de la familia sobre el resultado. "Muchas veces la respuesta nunca llega y el enfermo no sabe si lo que tuvo fue dengue o no", lamenta Silvia.

Dentro de la propia sala en la que estuvo hospitalizada Silvia debió tomar medidas adicionales para protegerse. "Había muchos mosquitos y tenía que pasarme todo el día debajo del mosquitero para evitar contagiar a los acompañantes", cuenta. "Cuando me dieron el alta estaba muy feliz porque el lugar está en pésimas condiciones y la comida es muy mala".

El Gobierno ha decretado una Semana de Acción contra esos insectos, en sintonía con la campaña que desarrolla la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en las Américas. La ofensiva ha coincidido con un momento en que están dadas todas las condiciones para la proliferación del mosquito: calor, humedad y agua estancada, según explicó a la prensa oficial el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán.

En los aeropuertos se refuerzan los controles sobre los viajeros que llegan desde zonas donde el Aedes aegypti también representa un problema. "Estamos revisando especialmente a los que vienen de Centroamérica y las islas del Caribe", confirmó a este diario un doctor que este lunes entregaba un formulario a todos los pasajeros que arribaban a la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. "El problema es que nadie reporta si se siente mal, todas las planillas que nos entregan dicen que no tienen ningún síntoma", explica el galeno.

El formulario solo debe ser rellenado por los pasajeros nacionales porque "a los extranjeros se les hace el seguimiento en los hoteles donde se hospedan", asegura el médico. "Cada nacional que llena esta planilla será requerido por su policlínico o por el médico de la familia de su barrio para saber si se ha seguido sintiendo bien o si muestra algún síntoma alarmante".

Según cifras del Ministerio de Salud Pública en 2017 los casos de dengue en la Isla se redujeron en un 68% respecto al año anterior. Los reportes confirman que se detectó la transmisión autóctona de zika en 14 municipios del país y no se registraron pacientes de chikunguña.

En ese mismo año el dengue tuvo presencia en dos municipios y 11 áreas de salud de las provincias de Holguín y Ciego de Ávila, mientras que el zika se localizó en 38 áreas de salud de La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Holguín.

