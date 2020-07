Un familia convive en su casa con los escombros de un derrumbe

Hacer las cosas bien en Cuba no es solo cuestión de voluntad. La familia de Daniel Llera lleva más de un mes viviendo con una montaña de escombros en el jardín de su casa, en la calle 114 de Marianao, por la falta de diligencia de las autoridades locales. Desde que se les vino encima el techo de uno de los cuartos de su vivienda en junio no han logrado una solución legal para librarse de los desechos.

"Cuando vino el director de Comunales me explicó que no podía ponerme un aspirol (contenedor) porque esta era una vía muy transitada. Me dijo que tenía que buscar una persona que lo autorizara", cuenta a 14ymedio la madre de Daniel, Raiza Llera, que también vive en la vivienda afectada.

"En reiteradas ocasiones he hablado con el asesor del intendente, que lo último que me ha dicho es que tiene que venir la directora de Vivienda, pero no sé qué tiene que ver Vivienda con esto", lamenta.

Solicitó además a la sección municipal del Partido una cita con la secretaria, pero ahí tampoco encontró una solución. "Estamos en el mismo punto de hace un mes cuando vino el director de Comunales y el escombro sigue todavía en mi casa y sin ninguna respuesta de parte del gobierno de Marianao", lamenta Raiza Llera, que desde el día 20 de junio tiene su jardín lleno de escombros.

La mujer explica que cuando se les derrumbó parte de la casa, en el Poder Popular le dieron una respuesta muy rápida: "Fueron muy correctos, inmediatamente mandaron a un técnico, que hizo el dictamen, y al otro día nos pusieron en Vivienda en una lista para recibir un subsidio". Sin embargo, le extraña y le enoja que no le hayan dado respuesta sobre el contenedor que solicitó. "En mi cuadra hay una compañera que es funcionaria y tres veces a la semana le ubicaban un aspirol frente a su casa cuando estaba haciendo reparaciones. ¿Por qué para mí se hace tan difícil ponerme uno allá afuera?"

Se trata de "una casa muy antigua" que necesita reparación, explica Daniel. "Ese momento que a ti se te derrumba un cuarto uno se siente desolado, y más porque aquí vive también mi abuela. Si pongo los escombros en la calle, me ponen una multa, y si los boto donde no es, también".

"Llevo un mes y pico en esta situación y no me han dado ninguna respuesta. Lo único que sugirió el director de Comunales fue tumbar el muro y sacar los escombros a la calle, una cosa muy loca y sin sentido", explica.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, Raiza Llera recurrió a Facebook para señalar que "las leyes en Cuba son para todos por igual". Daniel, mientras, lamenta que sea "imposible hacer los trámites como lo dicta la ley" y espera que haciendo esta denuncia las autoridades "superiores" se enteren de la situación y lo ayuden a resolver el problema, para no tener que recurrir a métodos ilegales.

________________________