Sin aludir a los feminicidios, la dirigencia cubana celebra el nuevo Observatorio de Igualdad de Género

"Fue delicado y hermoso el inicio de la presentación del Observatorio: la prestigiosa flautista y clarinetista cubana, Niurka González Núñez, interpretó Mujer Bayamesa, de Sindo Garay". En estos términos se expresa la nota de prensa de la Presidencia de Cuba sobre el lanzamiento del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, más o menos a la misma hora que se confirmaban dos asesinatos machistas con los que la Isla alcanza los 37 en los seis primeros meses. Más que en todo 2022, cuando las víctimas fueron 34.

En medio de una situación de emergencia, cuando ya hay 1,6 feminicidios semanales, las autoridades, con el propio presidente de la República al frente, dedicaron la jornada a felicitarse por haber logrado "este empeño", que no es otro que la creación del organismo que recopilará, procesará y visibilizará "indicadores relacionados con la situación y posición de mujeres y hombres, desde un enfoque género y de derecho".

Por el momento, el recuento de víctimas de feminicidio que ofrece la página se queda lejos de la cifra recopilada por las organizaciones feministas independientes y la prensa no oficial, aunque es complicado establecer si la metodología es la misma, ya que los datos oficiales proceden de "los procesos judiciales resueltos en los tribunales del país en el 2022", mientras que los otros se refieren a los perpetrados en ese mismo período.

Las estadísticas están sepultadas en las dos últimas secciones del apartado quinto, cuando son los datos seguramente más buscados y necesarios de la herramienta. Además, la metodología está explicada de manera deficiente, ya que los datos se presentan en dos secciones distintas: víctimas de homicidio intencional por razones de género y víctimas de homicidio intencional por parte de su pareja o "ex pareja íntima".

La lectura de las cifras permite, en realidad, ver que una incluye la otra, por lo que la información general de feminicidios resulta la más adecuada. Según esta estadística, 18 mujeres fueron asesinadas en Cuba, 16 de ellas por personas con las que tuvieron relación, parejas (seis) o ex parejas (diez).

Las dos restantes fueron presuntamente asesinadas por desconocidos. La mayoría de las víctimas (72%) tenían entre 20 y 44 años y los casos sitúan a la cabeza a La Habana, con cuatro víctimas, y Holguín, con tres, aunque la mayor tasa corresponde a Las Tunas, con 0,93 por cada 100.000 mujeres, estando la media nacional en 0,39.

Con estos números, la estadística oficial queda lejos de la realidad, sobre todo si en adelante la referencia van a ser los casos que pasan por los tribunales y en el momento en que lo hagan. Lejos de la percepción de que los datos oficiales podrían engordar las cifras independientes, que se nutren del trabajo ciudadano y la verificación vía redes sociales, las cuentas del Observatorio se arriesgan a alejarse de la realidad y, en consecuencia, dificultan un análisis que ayude a abordar un problema de primera magnitud en la Isla.

Díaz-Canel prefirió quedarse en la autocomplacencia y, en la presentación de este jueves en el Capitolio, calificó al Observatorio de "herramienta imprescindible, importante e integral".

El mandatario consideró que a partir de los análisis que se hagan de esas estadísticas "que no pueden ser frías" hay que avanzar en políticas públicas que reduzcan la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, un asunto en el que, consideró, hay que llegar al ámbito local.

Más optimista si cabe fue la vice primera ministra, Inés María Chapman, que lejos de ser más consciente de los problemas "recordó hermosamente que 'existe un solo pueblo; y en este pueblo, en este color cubano, estamos las mujeres, están los hombres, está la familia, está toda la nación'", reza el edulcorado texto.

En día poco dado más que a la crudeza de las muertes de Milsa y María Cristina, la ministra habló de Fidel Castro, la "querida Vilma" y "tantas mujeres gloriosas que han luchado por la independencia", antes de insistir en que hay que seguir adelante "desdeñando el odio y sembrando el amor"."Abracemos desde el corazón la dignidad plena, crucemos venciendo imposibles, y digamos con voz de fraternidad y ternura: No a la violencia de género", repuso.

Las organizaciones feministas independientes han acusado a la Federación de Mujeres Cubanas de trabajar de manera excluyente y más a favor de la Revolución que de las mujeres

Allí estaban representantes de las organizaciones colaboradoras, entre las que destacaban la Onei –que proporcionará datos– y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a la que las organizaciones feministas independientes han acusado de trabajar de manera excluyente y más a favor de la Revolución que de las mujeres.

Yo Sí Te Creo, Alas Tensas, y la Red Femenina de Cuba aún no se han pronunciado con respecto al Observatorio ni el acto, aunque la primera había escrito un comunicado pocas horas antes en el que denunciaba la muerte de Yaiden Bolaños Morales, en El Naranjal, (Matanzas), cuyo asesinato no consta como feminicidio ante la imposibilidad de acceder a la información para determinar las circunstancias.

No obstante, recuerda la misma fuente podría cumplir los criterios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que "las cifras oficiales de causas de muerte en Cuba, al no reconocer los femi(ni)cidios, realizan análisis sesgados. Un ejemplo son las muertes accidentales, que están en aumento en mujeres según los Anuarios Estadísticos de Salud, de las cuales muchas ocurren en la noche, en situaciones poco claras y sin testigos presenciales (como la de Yaiden), según nuestra experiencia en la observación. Y los protocolos policiales de investigación de Cuba no incorporan indicadores de violencia género".

