'Regulada' por romper el muro de la mentira oficial

Había sido como poner una nave en el espacio. Tuve que hacerme un pasaporte nuevo, organizar el visado y dejar muchos temas preparados en mi casa y mi trabajo para los días de ausencia. Cuando llegó la hora de salir para el aeropuerto en la tarde de este miércoles, sentía que había corrido varias pistas de carrera. La idea de dormir un rato en el avión me hacía mucha ilusión, pero ese momento nunca llegó.

Debía volar a la ciudad de Washington haciendo escala en Miami, con American Airlines. Durante tres días estaría en la capital de Estados Unidos para participar en los talleres de Arte y Periodismo Independiente que organiza la Cuban Soul Foundation. Conocer esa ciudad en verano, sin tener que llevar conmigo un pesado abrigo, me llenaba de ilusión.

Durante tres días estaría en Washington para participar en los talleres de Arte y Periodismo Independiente que organiza la Cuban Soul Foundation

Sin embargo, cuando me paré frente a la oficial de la taquilla de Inmigración y me pidió que diera un paso hacía atrás sentí que todos los planes se derrumbaban. La mujer hizo una llamada telefónica y, a los pocos minutos, llegó un oficial al que entregó mi pasaporte. El hombre entró con el documento en la mano en una oficina pequeña, usó el teléfono, regresó y me dijo: "Venga para acá".

En el interior de la oficina el hombre dijo parcamente: "Tiene prohibición de salida del país, no puede viajar". Al preguntar sobre las razones, solo agregó: "No sabemos por qué". Para conocer más detalles tendría que ir a la oficina de atención a la ciudadanía de Inmigración en 3ª y 20, en el municipio de Playa, donde las respuestas se alargan y los meses pueden pasar sin recibir más datos.

Ya son muchos los opositores, activistas y periodistas independientes a los que se ha impedido viajar usando como eufemismo el concepto "estar regulado". Algunos han logrado finalmente salir de la Isla mientras otros siguen a la espera de que se aclare su situación. En algunos casos, después de una negativa, se les ha dicho que era un error, de ahí que yo preguntara al oficial de Inmigración si no me estaban confundiendo con otra persona.

"No", reiteró el hombre, quien aseguro que, además de verlo en el Sistema Único de Identidad Nacional (SUIN), lo había confirmado vía telefónica con sus superiores.

Pasé a estar en el listado de "regulados" por contar la realidad que me rodea y no sé cuando volveré a salir de esta Isla

La nueva Ley Migratoria, vigente desde enero de 2013, incluye en su artículo 25 la prohibición de salida "por motivos de interés público o de seguridad nacional", pero nadie me ha dicho aún que ese sea mi caso. Como estoy segura de que no tengo ninguna causa pendiente con la justicia, tampoco deudas bancarias ni soy testigo de juicio alguno, solo me queda por concluir que se trata de una represalia.

Negar la salida al extranjero se ha convertido en una modalidad represiva de la Seguridad del Estado contra las voces incómodas en los últimos años. Muchas veces la negativa de viaje no es permanente, sino arbitraria e intermitente, lo que dificulta en gran medida cualquier reclamación y denuncia ante los organismos internacionales.

En mi caso, no pude abordar ese avión por hacer periodismo. Pasé a estar en el listado de "regulados" por contar la realidad que me rodea y no sé cuando volveré a salir de esta Isla porque trabajo en ese "peligroso sector" que es la prensa independiente. La relación es directa: cada artículo publicado me aleja de la escalerilla de un avión, pero cada historia que saco a la luz es un paso más para romper el muro de la mentira oficial.

_________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.