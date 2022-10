Se casan dos hombres de Manzanillo, en aplicación del nuevo Código de las Familias

Siete días después de la entrada en vigor del Código de las Familias, este martes se celebró la que puede ser primera boda entre dos personas del mismo sexo en Cuba. Alberto y José, dos jóvenes de Manzanillo, Granma, contrajeron matrimonio el pasado martes tras 18 años de unión.

La noticia fue difundida en Facebook por la página EntreDiversidades, que compartió la publicación de Roberto Mesa Martos, periodista del diario provincial La Demajagua.

Según el reportero, uno de los cónyuges, José, manifestó su "felicidad de lograr un sueño acariciado por años". "Yo nunca pensé que lo fueran a aprobar aquí pero siempre lo quisimos", dijo el otro, Alberto.

La ceremonia se celebró en la vivienda de la pareja junto a familiares y amigos de los recién casados.

"Sellan de esa manera un proceso que ahora les ofrece responsabilidades ante alguna situación de los cónyuges, el respaldo legal de bienes adquiridos en común y los derechos de alimentación y cuidado", dijo Mesa.

El Código de las Familias, con el que quedan autorizados los matrimonios entre personas del mismo sexo, se aprobó en referendo el pasado 25 de septiembre y entró en vigor dos días después, tras conocerse el lunes los resultados provisionales.

Este martes, una semana después, el Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba difundió los resultados definitivos", muy similares a los ya conocidos.

En ellos, el sí fue ligeramente inferior, pasando del 66,87% al 66,85 %. El no creció en la misma medida, desde un 33,13% a un 33,15%. Mientras, la abstención subió del 25,01 % al 25,88 %. El dato consolidado ahonda en lo elevado de quienes no acudieron a la cita con las urnas, la cantidad más alta desde 1959.

La presidenta del CEN, Alina Balseiro, comunicó las cifras en una conferencia de prensa en la que aludió a la "total transparencia" del proceso y el "total apego a la verdad" del organismo, aunque en sus declaraciones añadió afirmaciones sorprendentes en un Estado sin separación de poderes.

La funcionaria dijo que el CEN es "un órgano electoral" y "no político" de carácter "independiente" que "organiza, supervisa y controla" el proceso electoral, pero tuvo que defenderse ante la prensa internacional por haber publicado en su perfil de Twitter un mensaje de Miguel Díaz-Canel, en el que se pedía el voto por el sí. Balseiro adujo que no eso no afectaba a la credibilidad del organismo.

"Más que el sí, yo estaba promoviendo la divulgación del proceso que estábamos desarrollando. Y lo hicimos con toda convicción y lo vamos a seguir haciendo. Eso no implica que nosotros no cumplamos con el trabajo el deber y con nuestra independencia", se excusó.

El censo se actualizó, según Balseiro, incluyendo a nuevos votantes y fallecimientos recientes, lo que dejó un crecimiento de 8.447.467 a 8.457.978. En ese registro están incluidos miles de cubanos que se han exiliado en los últimos tiempos y que el Gobierno aún considera residentes al no haber pasado el plazo de dos años para quedar excluidos. Se ignora qué efecto sobre la abstención podrían haber tenido esos ausentes, muy numerosos a juzgar por las cifras migratorias de los países que son zona de paso o destinos más frecuentes.

El Código de las Familias, que sustituye al de 1975, prohíbe el matrimonio infantil, autoriza la "gestación solidaria", contempla la violencia machista (ausente del nuevo Código Penal, sin embargo) y sustituye el concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental.

