La leche en polvo para niños llega con cucarachas a una bodega en La Habana

Los consumidores que compran en la bodega del mercado racionado de la calle Barcelona entre Águila y Amistad en Centro Habana se han llevado una amarga sorpresa esta semana. La leche en polvo destinada a niños menores de siete años ha llegado al establecimiento contaminada con cucarachas. Tras varios días de atraso del producto, algunos clientes denuncian la presencia de estos insectos y la falta de higiene en el manejo del preciado lácteo.

Rosalba Toledo fue una de las afectadas por el problema. "Fui a buscar la leche para mi niña de diez meses y me encontré con cucarachas mezcladas con el polvo", cuenta a 14ymedio esta madre habanera. "Cuando me quejé me dijeron que así se encontraban todos los sacos. Me dirigí entonces al Gobierno municipal de Centro Habana en la calle Reina y me recomendaron que fuera a la oficina del Ministerio de Comercio Interior en la avenida Carlos III".

"Allí me atendió la directora", añade Toledo. "Se mostró preocupada pero el problema es mayor que su preocupación, porque todo indica que la leche viene contaminada desde los almacenes suministradores". Toledo tiene ahora el dilema de si devolver el producto, a la espera de que cuando vuelvan a suministrar pueda comprar la cuota de su hija sin el añadido de las cucarachas, pero la inestabilidad en el abastecimiento la hace dudar.

Para Lianet de Milián no quedan dudas de que lo ocurrido se basa en que "no les importa" a las autoridades el estado final de los alimentos que llegan a los hogares. "Para después llenarse la boca de decir que si la canasta básica y que si está garantizada la leche que le dan a los niños", critica la mujer.

