Esta leche no sabe a leche, se quejan las madres

Autoridades del Complejo Lácteo de La Habana respondieron a las quejas que algunas madres les hicieron llegar sobre "un aspecto diferente" que habían notado en la "leche fortificada" que vende el Gobierno cada mes para menores de un año, en la red de bodegas y de manera racionada.

"Hace meses que la leche que le están dando al niño es más blanca y no se diluye igual, la tengo que meter en la batidora. El sabor tampoco es el mismo de siempre, y hay que inventar, ponerle vainilla o cualquier saborizante, porque si no, el niño la escupe", dice a 14ymedio Gertrudis García, abuela de un bebé de nueve meses.

"Yo no sé qué tiene de distinta pero últimamente está así, muy rara, pero ¿qué decir?, ¿dónde ir a quejarse?. Al menos ahora está llegando en bolsas. Un tiempo atrás la dieron a granel, un desastre aquello, lo mismo te encontrabas dentro de la leche un frijol que granos de arroz", se consuela.

Dailys Álvarez Delgado, directora de Calidad y Tecnología del Complejo Lácteo de La Habana, declaró al diario oficial Granma que "aunque desde el punto de vista sensorial" se aprecia un cambio en el producto, este no presentó en el análisis realizado "ningún tipo de irregularidad en su composición físico-química".

Además, aseguró que, de acuerdo a este análisis, la leche fortificada que se distribuyó, proveniente de la Empresa de Productos Lácteos y Confitería de Pinar del Río, "cumple con los estándares requeridos, ya sea desde el punto de vista nutricional, o en cuanto a su aspecto, olor y sabor".

A pesar de las protestas de las consumidoras, Álvarez Delgado insistió que no se trata de un alimento distinto y que cumple con los mismos requisitos de porcentaje de grasa, humedad, acidez y proteínas.

La prensa oficial, más allá de hablar de la composición química, no brindó más detalles a las madres que le hicieron llegar sus quejas y no perdió oportunidad de apuntar como culpable al bloqueo que no permite asegurar "los mismos proveedores" y obliga a la industria láctea a trabajar "con leche en polvo proveniente de diferentes mercados".

Según apuntaron, esta última leche que se está comercializando en las bodegas viene de Polonia, pero sin precisar más detalles. La información oficial precisa también que este año, como plan, deben llegar al país 48.000 toneladas de leche en polvo, cada una de las cuales cuesta entre 3.400 y 3.600 dólares.

"Teniendo en cuenta el sector al que va dirigida esta leche, existe un gran rigor en el control, desde el proceso de fortificación hasta el producto terminado. Que sea más amarilla, más gruesa o más fina dependerá de la planta productora y de la tecnología que se haya utilizado en el país de origen", detalló, por su parte, la directora del área de Regulación y Control de Producción de la Empresa de Productos Lácteos y Confitería de Pinar del Río.

A pesar de lo que indica el paladar de los menores y la percepción de la familia, directivos del lácteo pinareño aseguran que, después de revisar "toda la trazabilidad de la elaboración" de la producción, se concluyó que "la leche en cuestión se disuelve adecuadamente", "el sabor es correcto" y "no tiene ninguna característica sensorial ni microbiológica afectada".

