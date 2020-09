Al menos cuatro muertos y 26 heridos en un accidente en Las Tunas

Un nuevo accidente múltiple en Las Tunas ha dejado cuatro personas fallecidas y 26 heridas, dos de las cuales estaban en estado crítico anoche. El siniestro tuvo lugar en Copo del Chato, a 28 kilómetros de la cabecera municipio de Jesús Menéndez, por "desperfectos técnicos" en un camión de carga de la Unidad Básica de Producción Agropecuaria Félix Guerra, de San Agustín, que transportaba numerosos pasajeros.

Los fallecidos son Marisol Suárez Velázquez, de Salgacer; Claudes Urquiza Sánchez, de Los Coquitos; Adalennis Parra Diéguez y Yoan Cordero Pérez, de Sao Malo, en San Agustín. Uno de ellos, según la cadena local Tiempo 21, murió en el lugar del suceso y los tres restantes en el hospital de Salgacero.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General Docente Guillermo Domínguez, en Puerto Padre.

Hace apenas un mes, el 28 de agosto, dos personas perdieron la vida también en un accidente en la provincia, cuando una carreta tirada por un tractor volcó mientras regresaba de la playa de Covarrubias. De las 15 restantes que viajaban en el vehículo, tres tuvieron que ser ingresadas y once más atendidas sin daños graves.

Los remolques de tractores son de los vehículos más usados como medio de transporte por los habitantes de estas zonas aisladas. Según la policía, en un informe publicado el pasado año con los datos de siniestralidad, el pasado año fallecieron en Las Tunas 31 personas, más que en 2018 pese a descender el número de accidentes.

La Policía afirmó que la causa fundamental de estos siniestros es el factor humano, por falta de atención, exceso de velocidad o violación de las normas de tránsito. Además, la estadística recoge que los accidentes más frecuentes se deben a la colisión de vehículos en marcha, el atropello a ciclistas y peatones y el vuelco y el choque contra obstáculos fijos.

Sin embargo, se obviaron una vez el mal estado de las carreteras y la precariedad de los medios de transporte, que vuelven a observarse en los dos casos del último mes.

En agosto de 2019 también se produjo un grave accidente múltiple que dejó seis muertos en la Carretera Central de Las Tunas, uno de los puntos más negros de la provincia. En aquella ocasión perdieron la vida seis personas, dos de las cuales eran menores.

Aquel accidente se produjo al salirse de la carretera un vehículo de la agencia Transgaviota, que se incendió tras el siniestro. "Todo el tiempo están tomando medidas con los choferes, pero las carreteras están malísimas y no las arreglan. Además la Central es muy estrecha. Ya sabemos que Machado le robó un metro por cada lado, pero al menos la hizo. Ahorita cumple 100 años y no hay otra vía para llegar a Oriente. ¿Qué esperamos para continuar fabricando la Autopista Nacional? Mientras haya que tomar La Central con sus baches, sus bicicleteros, los coches y arañas tirados por caballos, sus tractores, sus camiones de carga etc. Seguirán los accidentes", denunció en aquella ocasión el trovador Erick Sánchez.

