Siete muertos, incluyendo dos niños, por la explosión de dos 'motorinas' en la capital cubana

Un vecino cuenta a '14ymedio' que los equipos de emergencia llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada. "Fue como si estallaran dos bombas" El incendio fue en Centro Habana y con el balance más mortífero de este tipo de accidente, muy frecuente en la Isla

La Habana/Una familia de siete personas, dos de ellas niños, murió la madrugada de este miércoles tras la explosión de dos motos eléctricas en Centro Habana. El incendio ocurrió en una vivienda de construcción mixta, con estructura combinada de madera y mampostería, ubicada en el número 159 de la calle Perseverancia, entre Ánimas y Virtudes.

La prensa oficial no ha revelado aún los nombres de las víctimas, pero 14ymedio habló con un vecino que contó cómo sucedieron los hechos y la composición de la familia.

En la vivienda compartían espacio la matriarca, Magaly, de unos 50 años, y sus dos hijos. El varón, de unos 20, residía también allí con su novia; y la hija, de aproximadamente 30, era madre de los dos niños fallecidos, de 3 y 5 años. Por último, estaba la pareja de la joven, presuntamente propietario de al menos una de las motorinas incendiadas, ubicadas en la entrada de la sala de la casa. Aún se desconoce el origen del incendio, pero según los testigos pudo deberse al estallido de las baterías mientras se cargaban.

Posteriormente, Marianela Dufflar, especialista en Comunicación de la empresa estatal Artex, reveló que se trataba de Magalys León, gerente económica de Centros Culturales. "Sencilla, buena persona, responsable, colaboradora... excelente madre, abuela y colega de trabajo. Llegue todo el dolor de los directivos, artistas, trabajadores de Artex y nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos", escribió en su cuenta de Facebook.

Los cuerpos de bomberos de varios municipios de la capital –La Habana Vieja, El Cerro, Plaza de la Revolución y Regla– acudieron a apagar el incendio, según Cubadebate, "de manera inmediata". "La policía llegó en unos 10 minutos y los bomberos no tardaron más de 20, es decir, no llegaron demasiado tarde, pero a tiempo no hubiera llegado nadie, fue como si estallaran dos bombas", explica el testigo, que reside en la vivienda contigua y cuya pared seguía caliente en torno a las 10 de la mañana, cuando ya habían pasado 7 horas desde el accidente.

El fuego fue "voraz", según lo describió este vecino. "Tan enorme y tan furioso que no había manera de sacar de allí a esa gente, porque en su patio interior no tenían comunicación con nadie, con ningún pasillo interior de nadie. Estaban, sencillamente, incomunicados", lamentó. Algunos vecinos intentaron a la desesperada forzar la puerta, pero todo era en vano, ya que inicialmente estaba demasiado caliente y, finalmente, se quemó por completo.

A falta de información oficial, la versión que circula en el barrio es que la familia murió, con alta probabilidad, por inhalación de humo, aunque los cuerpos se encontraban carbonizados cuando los equipos de emergencia lograron entrar.

En el lado positivo, lograron escapar de las llamas una mujer y su hija, ambas adultas, que vivían justo encima. En esa zona de Centro Habana abundan las viviendas de ese tipo, en las que una escalera lateral da acceso a la planta de arriba. Las dos mujeres consiguieron salir cruzando por el balcón de la escuela primaria Paquito González, que este miércoles no ha abierto sus puertas.

"La cuadra estaba negra del humo, un humo enorme, no podías acercarte porque no se podía respirar", repasa el vecino

"La cuadra estaba negra del humo, un humo enorme, no podías acercarte porque no se podía respirar", repasa el vecino. La tristeza es patente en el joven, que conocía al muchacho fallecido, pocos años menor que él, de jugar en el barrio, de toda la vida.

Las fotografías publicadas por la prensa oficial muestran que, además de la construcción, fueron dañados numerosos objetos de la casa, entre ellos varias bicicletas aparcadas junto a las motorinas.

Los dirigentes del Partido Comunista y el gobierno provincial, alarmados por la gravedad del siniestro, se acercaron hasta el lugar. También se presentó Ramón Pardo Guerra, el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

El mandatario Miguel Díaz-Canel ha expresado, en un breve tuit acompañado de fotografías del siniestro: "Lamentamos pérdidas humanas en incendio. Nuestras condolencias a familiares y amistades".

El barrio donde se ubica la vivienda, conocido por el nombre tradicional de San Leopoldo, es uno de los más poblados de la capital cubana, con la mayoría de las viviendas construidas a inicios del siglo pasado, numerosas cuarterías y un elevado grado de deterioro arquitectónico debido a la falta de mantenimiento y la incidencia del salitre, derivada de su cercanía con el mar.

Las explosiones de las baterías de motos eléctricas son una de las causas más frecuentes de incendios en la Isla, aunque este es el incidente más grave de su tipo. En marzo pasado, dos hombres –uno de 45 años y otro de 48– murieron en otra explosión, también en Centro Habana. En el siniestro resultaron heridas dos personas más –que intentaron ayudar a los que quedaron atrapados en el inmueble–, mientras que una tercera recibió el alta inmediatamente.

"Desde el año 2017 se manifiestan incendios en ciclomotores o motos eléctricas. En 2019 existieron 221 incendios y hasta octubre del 2020 se reportó un total de 485", dijo la televisión estatal hace más de dos años.

La situación no ha mejorado con el tiempo. En septiembre de 2022, dos personas resultaron heridas de gravedad en el incendio de una casa en Luyanó, en el municipio habanero de Diez de Octubre.

En junio de 2022, la explosión de otra motorina cuando se estaba cargando originó un incendio en el municipio de Cerro que destruyó otros 12 vehículos de ese tipo y dos automóviles.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.