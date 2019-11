Un programa en Países Bajos ofrece refugio durante tres meses a activistas de derechos humanos

La organización Justice and Peace ha abierto una convocatoria que facilita una estancia de tres meses en una ciudad de los Países Bajos a los defensores de derechos humanos que se encuentren en una situación de riesgo. Los aspirantes pueden enviar su solicitud para este programa, Shelter City (ciudad refugio), hasta el próximo 29 de noviembre.

Para participar, los candidatos deben rellenar una solicitud online y la organización valorará si cumplen los requisitos, entre ellos la defensa de los derechos humanos desde un enfoque no violento, estar amenazados o presionados por su trabajo, estar dispuesto a hablar de su experiencia o poder expresarse en inglés. Además, deberán estar dispuestos a viajar en marzo de 2020 a los Países Bajos, tener pasaporte y visa, no estar sujeto a medidas judiciales firmes y comprometerse a regresar a los tres meses y no ir acompañado.

Justice and Peace puede ayudar a cubrir los costos de emisión de pasaporte y/o visa, pero no garantiza su obtención. Además, los seleccionados recibirán una aportación económica mensual para cubrir los gastos de los participantes, su alojamiento, seguro médico y transporte aéreo. También se brindará acompañamiento personalizado a la persona participante durante su estancia en los Países Bajos.

El programa permite que los participantes puedan descansar, continuar su trabajo en condiciones seguras, recibir talleres de capacitación, ampliar su red de apoyo y compartir información sobre la situación de derechos humanos de su país. Otras actividades son reuniones con ONG y autoridades públicas, conferencias, tiempo de descanso y ocio o tratamiento para problemas relacionados con el trabajo, además de "actividades de sensibilización sobre derechos humanos" para el público de los Países Bajos.

Para ello, "participarán en iniciativas locales organizadas por la municipalidad y la organización anfitriona", afirma la convocatoria. Al final del programa, se espera que los participantes regresen con nuevas herramientas y energía para continuar con su trabajo en su país de origen.

Al programa pueden postular activistas, periodistas, académicos, escritores, artistas, abogados, defensores de derechos civiles y políticos, profesionales de medios independientes, miembros de la sociedad civil y demás personas que trabajan pacíficamente para promover los derechos humanos y la democracia en el mundo.

