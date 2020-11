Ante la falta de viviendas, las familias ocupan bodegas vacías

Hace casi cinco meses, Liliana Torres Ramos, ocupó una bodega vacía en el barrio habanero de Santos Suárez junto a sus hijos, un niño de siete años y una adolescente de 16, embarazada de nueve meses. La familia está ahora en riesgo de quedarse en la calle ante el inminente desalojo del inmueble, según le notificó el Intendente del municipio de Diez de Octubre, que la citó esta semana.

Torres, de 34 años, cuenta a 14ymedio que vivía en un apartamento ubicado en San Julio 162, entre Enamorados y Santos Suárez, junto a otras seis personas. El cuarto había sido declarado inhabitable e irreparable y y su madre tenía una orden de desalojo desde el año 1992 para ir a un albergue.

"Salimos desesperados", relata. En el inmueble en el que vive ahora, propiedad de la Empresa de Comercio de La Habana, ya había residido una familia con cuatro hijos previamente y había sido desalojada también por las autoridades. "El 20 de junio de este año, rompí la puerta de la bodega, que llevaba un año y medio cerrada, y me metí con mis dos hijos". En el local dormía por las noches un mendigo al que Torres echó.

"Al poco tiempo de ocupar la bodega, llegó en muy mala forma Miguel Ángel, el director de la Empresa de Comercio de Diez de Octubre y me amenazó con llamar a la policía para desalojarme y meterme presa. Me dijo que a él no le importaba lo que hubiera dicho Díaz-Canel sobre facilitar a la población los locales cerrados del Estado".

Las presiones continuaron hasta que recibió esta semana la citación del Intendente. "Me dijo que me daría 24 horas para abandonar el local, que había miles de casos peores que el mío y que me estaba hablando por las buenas, a ver si entendía".

"Yo vivo con mucho miedo de que vengan a desalojarme, a tirarme para la calle las pocas cositas que tengo en la vida. Necesito ayuda, mi hija va a parir y no tenemos donde estar. En este local se está derrumbando el techo y hay mucha humedad. Mire, pase y vea usted las tortas del techo que se han caído. Así no se puede vivir", dice.

Una vecina de Santos Suárez que prefirió mantener el anonimato asegura que Torres es una buena persona que está sufriendo muchas dificultades. "Nosotros, los vecinos, la ayudamos en lo que podemos. Ya ella consiguió un contrato con la OBE (Oficina de Empresa Eléctrica) para tener electricidad, le pusimos el agua y le conseguimos un tanque", comenta.

Aunque no todos los residentes en los alrededores tienen la misma opinión. "Algunos se han quejado porque tienen que buscar los mandados en otra bodega más lejos y dicen que lo que hay que hacer es reparar esta, que ese no es un lugar para vivir", añade.

La Empresa de Comercio de Diez de Octubre rechazó hacer declaraciones sobre este asunto a ! 4ymedio, aunque un trabajador, de forma anónima, aseguró que existe una lista de empleados de la entidad esperando por locales vacíos de la empresa para ser entregados como viviendas.

La situación de la vivienda es crítica en toda Cuba y particularmente en La Habana donde existen serios problemas de infraestructura y hacinamiento. Muchos de los inmuebles en varios municipios capitalinos son de principios del siglo XX y llevan más de cincuenta años sin recibir reparaciones, ni siquiera pintura en sus fachadas.

Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, anunció a la prensa local el pasado 22 de noviembre, que la capital había cumplido el plan de construcción de viviendas del presente año, al edificar más de 7.000 unidades.

