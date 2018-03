Facebook se desploma en bolsa tras destaparse un caso de manipulación de datos de sus usuarios

(EFE).- Facebook moderó su desplome al cierre de las transacciones en Wall Street y terminó este lunes con una bajada del 6,76%, su peor tropiezo en una jornada desde marzo de 2014, tras conocerse que una consultora manipuló con fines políticos datos de más de 50 millones de usuarios de esa red social en EE UU.

Terminada la sesión, Facebook, que tiene una capitalización de mercado superior a 537.000 millones de dólares, arrastró a dos de los principales indicadores de Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500, que perdieron un 1,84 % y un 1,42 %, respectivamente. Este martes, el desplome tuvo su reflejo en la Bolsa de Tokio, que cayó un 1%, dejando el Nikkei en 21.268,93 puntos.

En Wall Street, la caída contagió a otras grandes tecnológicas, como Alphabet -el paraguas empresarial bajo el que Google agrupa todas sus divisiones, que cedió un 3,03 %-, Amazon (-1,70 %), Netflix (-1,56 %), Twitter (-1,60 %) o Snapchat (-3,47 %).

Las acciones de la red social fueron castigadas en bolsa después de que el sábado los diarios The London Observer y The New York Times revelaran que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de sus usuarios en EE UU y los utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

La firma con sede en California abrió este lunes con un descenso del 5,33% y su retroceso se profundizó a media sesión, cuando las acciones llegaron a perder un 7,09 % hasta 172 dólares, su peor descalabro porcentual en un solo día desde septiembre de 2012, según expertos, lo que se traduce en una pérdida superior a los 40.000 millones de dólares.

Sin embargo, repuntó después de que anunciara que contratará una auditora para investigar si Cambridge Analytica todavía tiene los datos de usuarios que dijo haber eliminado en 2015.

El caso, que ha llevado a legisladores británicos y estadounidenses a pedirle explicaciones sobre el asunto, podría costar a Facebook una multa millonaria por la posible violación de una regulación de la Comisión Federal de Comercio de EE UU (FTC) para proteger la privacidad de los usuarios de redes sociales.

Además, la fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey, anunció el sábado la apertura de una investigación sobre la red social y Cambridge Analytica, que fue contratada en junio de 2016 por la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump por más de 6 millones de dólares.

El escándalo coincide también con el relevo del jefe de seguridad de la información de Facebook, Alex Stamos, que dejará su cargo tras los desacuerdos internos surgidos sobre cómo la red social debe manejar la difusión de desinformación, reveló este lunes The New York Times.

El diario, que cita empleados y extrabajadores de la firma con sede en California, indicó que Stamos ha sido un fuerte defensor de investigar y divulgar la actividad rusa en Facebook, pese a la consternación de otros altos ejecutivos, entre ellos la directora de operaciones de la famosa red social, Sheryl Sandberg.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.