El ICAIC relega un filme de la Muestra Joven por considerarlo irrespetuoso con Martí

La cinta Quiero hacer una película, del cineasta Yimit Ramírez, fue excluida de la sección Presentación Especial de la Muestra Joven por funcionarios del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), que detectaron un diálogo a su juicio poco respetuoso con José Martí, que "es sagrado".

La escena que ha generado molestias entre los censores ha sido publicado por Marta María Ramírez. En ella, uno de los personajes se declara no martiano y califica al prócer cubano de "mojón" y "maricón".

La película iba a ser proyectada en el Cine 23 y 12 de La Habana el próximo 7 de abril dentro de la sección Presentación Especial, a la que iba a seguir un debate entre los creadores y el público.

Sin embargo, el programa inicial, diseñado por el equipo de la muestra, no fue validado por las autoridades del ICAIC, que excluyeron la cinta de la sección al trasladar la proyección a la pequeña Sala Terence Piard, recién inaugurada en esa institución de la calle 23, en el Vedado.

La idea de proyectar la película partió de la propia Muestra, pero dos semanas después de la invitación sus desarrolladores supieron que los funcionarios del ICAIC debían "darle el visto bueno" al filme antes de proyectarlo en una de sus salas.

"Me tocó a mí dialogar. Me encontré con Octavio Fraga Guerra, un funcionario al que conozco desde hace mucho tiempo y que, armado con memoria flash, exigía que le copiara la película para poder verla con el presidente del ICAIC", detalla Ramírez en un post que compartió en su cuenta de Facebook.

En el texto expresa además que su desconfianza para entregar una copia del filme al ICAIC en una memoria flash era sobre todo por miedo a que la película "se filtrara como ha pasado con otras obras de realizadores cubanos" que han sido confiadas a esa institución. A pesar de su resistencia el funcionario le advirtió: "Si no me la copias, no se pone".

Luego de advertirle repetidas veces que él asumiría la responsabilidad si la copia se filtraba Ramírez accedió. Tres horas más tarde su respuesta fue que no el filme no se proyectaría en la sección planeada porque al funcionario "no le había gustado una frase de la película" y Fraga Guerra aclaró que todavía el director del ICAIC no la había visto.

Quiero hacer una película es el primer largometraje de Ramírez y pudo ser acabada con los 8.000 euros de presupuesto obtenidos tras una campaña de crowdfunding. La periodista Marta María Ramírez, quien diseñó la estrategia de comunicación de la campaña en internet, explicó a este diario que la nueva sala "tiene solo 24 lunetas" y se queda "pequeña" para la proyección.

Ramírez explica que los realizadores "han armado tremendo ruido con esa película y creado muchas expectativas" y que no tiene sentido hacer una proyección en la que solo hay espacio para que asista el equipo de realización. "Lo interesante era abrir un debate con el público", comenta.

"Estábamos pidiendo que no fuera una premier porque se trata de un primer corte y no del filme acabado, queríamos retroalimentarnos con la gente y conversar sobre otras formas de financiamiento, como el crowdfunding, del que se conoce muy poco sobre cómo hacerlo debido al estado de desconectividad que tenemos", precisa.

Los organizadores de la Muestra insistieron a la institución para incluir el filme en la sección prevista y lograr la exhibición en el Cine 23 y 12, pero Roberto Smith de Castro, director del ICAIC, respondió taxativamente que "Martí es sagrado" y que la alternativa si querían proyectar era la Sala Terence Piard.

El equipo de realización de la Muestra manifestó su desacuerdo en una nota publicada en su cuenta de Facebook en la afirmaron que la decisión fue tomada bajo criterios que no comparten y calificaron de "totalmente inapropiada" la opción de exhibir en otra sala.

El destacado realizador Fernando Pérez renunció a su cargo al frente de la dirección de la Muestra en 2012 tras una maniobra similar del ICAIC, cuando se produjo la exclusión del documental del realizador Ricardo Figueredo sobre el rapero Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota. "Al no poder demostrar en la práctica la coherencia inclusiva que he planteado para la Muestra, he tomado la decisión personal de no continuar al frente de la misma", expresó el realizador.

Yimit Ramírez, director de la película, no está sorprendido con lo que ha pasado y asegura que lo esperaba. "No contábamos con ellos para hacer la peli, y así la hicimos, completamente independiente. Sería bello que se viera en los Cines, pero la verdad... La verdad es que ellos controlan solo los cines de aquí, hay muchas otras formas de que la gente la vea".

Además, el realizador ha elogiado la figura de un José Martí que considera más real que el promovido por las instituciones. "El Martí que quiero es más humano, le gusta a algunos y a otros no, así de sencillo, como los versos".

El equipo del filme aseguró a 14ymedio que la productora presentará la película a todos los certámenes dentro de Cuba en los que pueda estar, entre ellos el Festival de Cine de La Habana, el de Nuevitas Hieroscopia o el Almacén de la Imagen en Camagüey. "De lo contrario la regalaremos y haremos proyecciones donde podamos. Es el precio de la independencia".

El crítico de cine Dean Luis Reyes expresó su solidaridad con el equipo del film: "Martí será un Dios para alguna gente, pero el arte tiene que ver con la duda, de lo otro se ocupa la religión".

