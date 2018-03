REPRESIÓN Liberado “momentáneamente” Ángel Santiesteban El escritor Ángel Santiesteban fue liberado en la noche del martes tras 30 horas de detención y haber recorrido tres centros policiales en los que recibió todo tipo de advertencias y ...

represión Detenido el escritor Ángel Santiesteban El escritor Ángel Santiesteban fue detenido en la tarde del lunes poco después de haber salido de su casa. El bloguero se encuentra en un calabozo de la estación ubicada en la esquina de Zapata y ...

LITERATURA Ángel Santiesteban gana el premio de narrativa Reinaldo Arenas 2016 La pasada semana el escritor cubano y ex preso político Ángel Santiesteban Prats fue reconocido con el premio de narrativa Reinaldo Arenas 2016, otorgado por el Club de Escritores Independientes ...

English Edition Somos+ (We Are More) Holds Convention Despite Police Operation The Somos+ (We Are More) opposition movement held its national convention Thursday, despite the arrest of several participants and a strong police operation around its site in Havana. The home of ...

represión El escritor Ángel Santiesteban queda en libertad El escritor Ángel Santiesteban quedó en libertad este jueves, tras comparecer ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana. El también periodista había sido detenido ayer en la tarde, acusado ...

Repression Writer Angel Santiesteban is Released The writer Angel Santiesteban was released Thursday after appearing before the Provincial Court of Havana. The journalist had been arrested yesterday afternoon, accused by his ex-wife of the ...

Represión Detienen de nuevo al escritor Ángel Santiesteban El escritor Ángel Santiesteban fue detenido en la tarde de este miércoles en La Habana. Un auto patrullero condujo al activista a una estación policial desde la casa de Antonio González Rodiles ...

Repression Writer Angel Santiesteban Arrested Again The writer Angel Santiesteban was arrested on Wednesday afternoon in Havana. A police car drove the activist from Antonio Gonzalez Rodiles’s house, where he was, to a police station, according to ...

Nacional Damas de Blanco marchan en La Habana con máscaras de Barack Obama Este domingo fueron arrestadas más de 80 personas, entre activistas y Damas de Blanco, después de la marcha que realizan cada semana por la Quinta Avenida de La Habana. Entre los detenidos se ...