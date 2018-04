Canadá retirará a los familiares de diplomáticos afectados por los 'ataques acústicos'

Un alto funcionario canadiense dijo este lunes que Canadá retirará a los familiares de los diplomáticos de ese país que fueron afectados por los presuntos ataques acústicos en La Habana. Los análisis médicos han generado “preocupación” en el Gobierno canadiense porque aún se desconoce las causas de los síntomas de salud de sus ciudadanos afectados en la capital cubana.

Según reportó Reuters, Canadá continúa estudiando las causas de los daños que presentan funcionarios suyos en La Habana, síntomas compartidos por 24 colegas que trabajaban en la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana.

En septiembre de 2017 Estados Unidos decidió evacuar al personal no imprescindible de su embajada en La Habana después de que varios funcionarios reportaron síntomas que iban desde mareos hasta dolores de cabeza y náuseas. Sin embargo, Canadá decidió mantener a su personal en Cuba.

Según información del Gobierno canadiense, al menos 10 de sus funcionarios en la Isla presentaron estos síntomas. Desde el otoño del pasado año no se han reportado nuevos incidentes acústicos, pero Canadá asegura que algunos de los afectados continuaron manifestando los síntomas aún después de abandonar el territorio cubano.

Las pruebas de calidad del aire y del agua en la residencia de los funcionarios canadienses en La Habana no revelaron mayor información, indicó el mismo funcionario.

Just notified that due to brain injuries to diplomats in #Havana #Canada has designated embassy in #Cuba to ‘unaccompanied post’ & personnel will no longer be joined by family. Will also review all positions in Cuba to balance staff safety with need to deliver services on island