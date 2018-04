‘El Chino’ Novo entrega 3.800 CUC a la Bienal independiente

En una ceremonia con tono de performance en la que se mezcló el arte con el protocolo legal de una donación financiera, el artista Reynier Leyva Novo (1983) entregó en la tarde de este jueves los 3.800 CUC que prometió hace pocos días a la #00Bienal, el evento independiente que comenzará el próximo 5 de mayo.

La transacción se hizo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo (MAPI), en La Habana Vieja, tras la firma de un documento que certificó la entrega de los fondos de parte de El Chino Novo, como se conoce al creador en la escena artística de la Isla. Antes de formalizar la entrega, el público recibió una hoja en la que se podía leer el concepto de “generosidad”.

La suma donada proviene de una venta realizada al estatal Consejo Nacional de las Artes Plásticas de la obra No me guardes si me muero, en la que Novo guardó en una urna las cenizas de la incineración de los 27 tomos de las Obras Completas de José Martí.

La donación se convierte en un gesto cargado de simbolismo después de que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) advirtiera a sus miembros de que “algunas personas inescrupulosas” están organizando una Bienal independiente tras ser pospuesto el evento oficial previsto inicialmente para 2018.

“Aquí está el efectivo”, anunció en tono protocolario Novo, quien espera que “se use con los mejores fines y que sirva de algo realmente”. El creador calificó la Bienal no oficial como “un proyecto íntegro” y “legítimo”.

Yanelys Nuñez, curadora de la cita alternativa, definió la donación como “un acto de valentía y de suma entrega”. Los organizadores deberán “declarar abiertamente en la web de la #00Bienal y demás redes sociales la distribución y uso de los fondos recibidos” y velar por la transparencia de su uso, según lo acordado.

En un inicio, Novo tuvo la idea de entregar el dinero en billetes de 1 CUC porque en el reverso tienen “una estampa de la muerte de Martí en Dos Ríos” que “desde el punto de vista historiográfico es muy cuestionada”, asegura. Sin embargo, debió conformarse con billetes de 50 CUC ante la falta de denominaciones más pequeñas en los bancos que visitó.

Esto “va más allá del simple hecho del dinero”, aseguró Luis Manuel Otero Alcántara, otro de los organizadores del evento independiente. El artista cuenta que tras el gesto de Novo, otros creadores que se mostraban “apáticos, decidieron participar”.

Para el creador Abel González, se trata de un “espaldarazo a la Bienal” que puede volverse contagioso para otros intelectuales y artistas residentes en el país.

El artista Hamlet Lavastida advierte en el surgimiento de este evento independiente una muestra de que el Estado cubano y el Ministerio de Cultura “no pueden creerse ya dueños de los movimientos culturales de este país; los artistas con pocos recursos o con ninguno podemos hacer Bienales y Festivales de Cine”.

Lavastida cree que el oficialismo pondrá en marcha su “maquinaria represiva” para atacar la Bienal pero, aunque los implicados no puedan contar con una “total libertad”, el encuentro “se va a hacer y va a quedar bien”.

Novo, con obras expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y las colecciones del Bronx Museum of the Arts, en Nueva York, el Walker Art Center, en Minneapolis, o Pérez Art Museum, de Miami, goza de gran prestigio en la comunidad cultural de la Isla.

Graduado en 2003 en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y con estudios (no concluidos) en el Instituto Superior de Arte (ISA), Novo fue alumno de la Cátedra de Arte de Conducta que dirigió la artista Tania Bruguera en 2007.

Otero Alcántara aprovechó la ceremonia para anunciar que los preparativos para la Bienal se encuentran entre “un 60 y un 70% de realización”, además de estar confirmada la presencia de “unos 80 artistas”. No obstante, lamentó que algunos “por ego y otros por miedo” hayan declinado formar parte de la cita.

Entre quienes han confirmado su participación en el evento se encuentran Lázaro Saavedra, Premio Nacional de Artes Plásticas 2014, y la reconocida Tania Bruguera, fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hanna Arendt (INSTAR).

Se han sumado también espacios expositivos independientes y proyectos artísticos como Aglutinador, gestionado por Sandra Ceballos, y el Riera Studio de Samuel Riera. La lista la completan la galería independiente El Oficio, junto a los estudios Yo soy el que soy y Coco Solo Social Club.

Para financiar la #Bienal00 sus organizadores iniciaron una campaña de crowdfunding con la que esperan obtener los 20.000 dólares que se han fijado como presupuesto para sacar adelante el proyecto.

