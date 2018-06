Detenido en La Habana el fotógrafo y activista Claudio Fuentes

El fotógrafo y activista Claudio Fuentes, miembro del Foro por los Derechos y Libertades, fue detenido el jueves en La Habana y se halla en “paradero desconocido” según denunció a 14ymedio el exprisionero político Ángel Moya.

“Desde ayer en horas de la mañana intentamos llamarlo por teléfono y no pudimos establecer contacto con él”, explicó Moya. “En la medida que fue avanzando el día supimos que estaba detenido y hasta el momento no sabemos la razón de ese arresto”, agrega.

El opositor considera que Fuentes está “desaparecido puesto que familiares y allegados no han podido verlo y no saben dónde está”. Un oficial de guardia de la unidad policial de San Miguel del Padrón informó vía telefónica a la familia que el activista estaba detenido en esa estación, pero “cuando llegaron allí les dijeron que no estaba”.

En varias ocasiones, el también editor de audiovisuales ha sido víctima de detenciones arbitrarias y otras acciones represivas, como el decomiso de sus medios de trabajo.

Entre sus trabajos más conocidos están la filmación de varias entrevistas con activistas cubanos para el documental Patria o muerte (2016), dirigido por la cineasta Olatz López Garmendia y estrenado por la productora estadounidense HBO.

En una entrevista criticó a esos artistas de la Isla que “destinan su tiempo, como pavorreales, a su propio trabajo y generalmente ese trabajo está de espaldas a una realidad que ya está colapsada”. Una conducta que lo ha llevado a sentir “vergüenza” de ese gremio y que lo empujó a “ir por otro camino”.

Fuentes también colaboró en la edición del programa de debate Razones Ciudadanas, que durante dos años emitió varias ediciones en las que activistas y disidentes discutieron sobre temas candentes de la realidad cubana como la prensa, el acceso a internet y el racismo.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) verificó a lo largo del pasado mes de mayo 128 detenciones arbitrarias de corta duración por motivos políticos.

Durante esos arrestos, "los pacíficos disidentes fueron internados, como siempre, bajo condiciones inhumanas y degradantes, en los cuarteles policiales destinados para tales fines", denunció la organización independiente.

Moya también denunció la detención del opositor Zaqueo Baez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que viajó al Holguín para visitar a la familia de un preso político y allí "fue arrestado por fuerzas de la policía y golpeado".



