El ICAIC limita la libertad de creación en obras que muestren “irrespeto” a José Martí

El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos ha mostrado este martes su disposición a poner límites a la libertad de creación al confirmar que el filme Quiero hacer una película no participó en la sección Presentación Especial de la Muestra Joven porque uno de sus personajes "se expresa de forma inaceptable sobre José Martí".

"Un insulto a Martí, sea el que sea y en el contexto que sea, es un asunto que no solo concierne al ICAIC, sino a toda nuestra sociedad y a todos lo que el mundo comparten sus valores. No es algo que pueda admitirse simplemente como expresión de la libertad de creación", ha explicado el ICAIC en un comunicado.

El largometraje de Ramírez se iba a presentar como una "obra en proceso" en la XVII Muestra Joven en el cine 23 y 12, con un debate incluido. Tras ver el material el ICAIC le negó esa sala al evento para esa exhibición y le sugirió presentarla en la sala Terence Piard, de 24 butacas.

En su nota, la institución cinematográfica rechaza "cualquier expresión de irrespeto a los símbolos patrios y a las principales figuras de nuestra historia".

Los coordinadores de la Muestra mostraron públicamente en las redes del evento su desacuerdo con la decisión de la institución por considerarla "totalmente inapropiada" y los creadores retiraron la película del evento. En el comunicado del ICAIC se evalúa de "poco ética" la acción de dar a conocer "en las redes sociales" el desacuerdo con la Presidencia de la institución.

La escena de la película que ha generado molestias entre los censores sucede cuando uno de los personajes se declara no martiano y califica al prócer cubano de "mojón" y "maricón"

La escena de la película que ha generado molestias entre los censores sucede cuando uno de los personajes se declara no martiano y califica al prócer cubano de "mojón" y "maricón". Los realizadores, lejos de intentar hacer pasar desapercibido este diálogo, lo dieron a conocer tras ser publicado en redes sociales por una de las promotoras, la periodista Marta María Ramírez.

Quiero hacer una película es el primer largometraje de Yitmit Ramírez y pudo ser acabada con los 8.000 euros de presupuesto obtenidos tras una campaña de crowdfunding. María Ramírez, quien diseñó la estrategia de comunicación de la campaña en internet, explicó este diario tras el incidente que la nueva sala tenía "solo 24 lunetas" y era "pequeña" para la proyección.

La Muestra, organizada desde 2001, ha vivido otros capítulos similares de censura por parte de la Institución. El destacado realizador Fernando Pérez renunció a su cargo al frente de la dirección de la Muestra en 2012 tras una maniobra similar del ICAIC, cuando se produjo la exclusión del documental del realizador Ricardo Figueredo sobre el rapero Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota. "Al no poder demostrar en la práctica la coherencia inclusiva que he planteado para la Muestra, he tomado la decisión personal de no continuar al frente de la misma", expresó el realizador.

