Liberado el hijo del "hombre de la bandera" al concluir el desfile por el 1 de Mayo

Eliezer Llorente, el hijo del "hombre de la bandera", fue liberado el martes pasadas las once de la mañana, una hora después de concluir el desfile por el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución. El joven, de 18 años, fue arrestado el pasado domingo en San Antonio de los Baños por un presunto delito de "receptación".

Llorente estaba en compañía del periodista independiente Vladimir Turro cuando la policía detuvo el auto en el que viajaban y ambos fueron arrestados, según contó a 14ymedio el joven tras ser liberado. Posteriormente los oficiales aseguraron que el reportero llevaba consigo carne de res, un producto muy controlado.

"Estuve detenido dos días y las primeras 24 horas me negué a comer, pero el lunes después de ver al instructor policial y cuando supe que me iban a liberar el martes temprano sí almorcé", explica.

Durante las 48 horas que estuvo allí no tuvo derecho a una llamada telefónica ni a una visita familiar

Durante las 48 horas que estuvo allí no tuvo derecho a una llamada telefónica ni a una visita familiar. Su madre, Judiza Pérez, que supo de la detención de su hijo tras recibir la llamada de un oficial de la policía, estuvo todo el tiempo que duró el arresto en las afueras de la unidad de San Antonio de Los Baños.

Al pedir explicaciones a las autoridades sobre la detención de su hijo, los oficiales aseguraron a Pérez que no se preocupara porque "después del desfile" sería liberado.

"El lunes hubo un interrogatorio con agentes de la contrainteligencia para hablar sobre el asunto de la carne pero ahí quedó claro que yo no tenía nada que ver con eso ni sabía nada del asunto y me dijeron que Turro sería liberado luego con una multa por el delito de receptación pero hasta dónde sé todavía sigue detenido", detalló el joven Llorente.

Este diario intentó comunicarse sin éxito con el periodista Vladimir Turro.

Por su parte Daniel Llorente dijo a este diario desde el hospital psiquiátrico de La Habana, conocido popularmente como Mazorra, estar "aliviado" de saber que su hijo está "de nuevo en su casa con la madre".

"Ellos no me conocen si piensan que yo soy capaz de utilizar a mi hijo. Eliezer es todavía un niño que tiene otros intereses, a él le gusta jugar futbol y de política no entiende casi nada, él viene a verme porque soy su padre pero yo sería incapaz de pedirle a él que haga cualquier cosa en mi nombre. Lo que yo quiera hacer lo hago yo", dijo Llorente desde su encierro a la vez que informó que después de saber de la liberación de su hijo había abandonado el ayuno que inició al conocer del arresto del domingo.

Daniel Llorente Miranda se ha destacado por el activismo que desplegó en solitario tras el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Su imagen recorrió las redes sociales y las portadas de muchos diarios internacionales cuando enarboló la bandera de EE UU hace exactamente un año, durante el desfile del Primero de Mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución.

Siete agentes de seguridad corrieron hacia él y lo redujeron por la fuerza utilizando la violencia física. Desde ese momento está detenido, aunque durante el primer mes las autoridades lo mantuvieron en la Dirección de Operaciones de la Seguridad del Estado (Villa Marista) posteriormente fue trasladado a Mazorra. Allí hizo una huelga de hambre, envió varias cartas y concedió entrevistas a diversos medios independientes para denunciar un encierro que ha calificado de "injusto" ya que en su caso no ha mediado la decisión de un tribunal que justifique la "medida de seguridad postdelictiva" que le están aplicando.

