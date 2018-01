El dólar se dispara frente al CUC en el mercado informal

El temor a una repentina unificación monetaria y sus posibles efectos sobre el mercado de divisas está contribuyendo a la subida del precio del dólar en las redes informales en La Habana. En las dos últimas semanas la divisa estadounidense ha ganado entre el 2% y el 3% sobre el peso convertible, al pasar de 0,92 a 0,95 o, incluso, 0,96 CUC por dólar.

La presión sobre la tasa de cambio empezó a notarse pocos días después de que Raúl Castro abogó ante el Parlamento por la pronta eliminación de la dualidad monetaria. El jefe del Estado reconoció que esta reforma "no solucionará mágicamente los problemas acumulados" pero si no se resuelve "es difícil avanzar correctamente" en las reformas económicas que necesita el país. La existencia de dos monedas es también un dolor de cabeza para el sistema empresarial estatal.

Los cubanos, hábiles en leer entre líneas, han interpretado las palabras del gobernante como un ultimátum para que los economistas pongan en marcha el plan de la unificación de las dos monedas que circulan en el país: el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC).

Varios artículos publicados en la prensa oficial alimentan las especulaciones sobre la cercanía de una reunificación monetaria. El economista Ariel Terrero aseguró la pasada semana que "la dualidad monetaria y cambiaria" era "el obstáculo determinante hoy para que la economía cubana expanda sus alas".

El texto, publicado en el diario oficial del Partido Comunista, Granma, alimentó los rumores sobre las cercanías de un cambiazo. El mayor temor de la población es que el proceso ocurra "de la noche a la mañana" y trastoque todo el escenario de la frágil economía doméstica.

La incertidumbre en torno a las monedas nacionales ha llevado a muchos a refugiarse en el dólar, cuya tenencia fue despenalizada en agosto de 1993 y que ha tenido una tasa de cambio diferente a la que ofrecen las Cajas de Cambio oficiales (Cadeca). En los últimos cinco años la cotización del dólar se ha mantenido estable en el mercado informal, con ligeras oscilaciones entre los 0,91 y los 0,93 CUC.

El atractivo de cambiar la moneda estadounidense en el mercado negro radica en que en las Cadecas el Gobierno imponen un gravamen del 10% y el vendedor solo recibe 0,87 CUC por cada dólar. Para justificar este impuesto las autoridades se escuden en las supuestas dificultades para realizar transacciones comerciales en esa divisa.

En marzo de 2016 el canciller, Bruno Rodríguez, aseguró que el impuesto sobre el dólar estadounidense sería suprimido si desaparecieran las trabas creadas por el embargo de EE UU. La noticia saltó a las primeras planas de la prensa extranjera, pero la medida nunca se concretó.

Las familias que reciben remesas en la moneda estadounidense recurren con frecuencia a los cambistas privados para conseguir una mejor tasa. También lo hacen los cubanos que, a partir de la Reforma Migratoria de enero de 2013, empezaron a viajar a México, Panamá o Estados Unidos para comprar mercancías y revenderlas en la Isla.

Los que más tienen que perder en una devaluación del peso convertible son aquellos que regentan un negocio privado donde cobran indistintamente en CUC y en CUP o quienes guardan sus ahorros en pesos convertibles, conocidos popularmente como chavitos.

Es el caso de Victoria, que a sus 81 años vendió la semana pasada el Lada que perteneció a su difunto esposo. Una familia de la ciudad de Trinidad le pagó 13.000 CUC al contado por el automóvil, pero la anciana no ha querido todavía depositar ese dinero en el banco, precisamente por temor a la unificación repentina de las monedas.

"Todo el dinero lo tengo en mi casa y no sé que voy a hacer, porque si unen la moneda de un día para otro voy a perder en lugar de ganar", confiesa Victoria a 14ymedio. "Pensé en comprar dólares pero han subido de precio y, además, los vendedores con los que he hablado venden cantidades pequeñas, a lo sumo 1.000".

Victoria vive con la pesadilla de despertarse algún día con la noticia de que el CUC ha desaparecido repentinamente. No quiere pasar de nuevo por lo que vivió en agosto de 1961 cuando el Gobierno hizo un canje de papel moneda y de un pestañazo anuló todos los billetes en circulación.

"Por cada familia solo se podían cambiar 200 pesos cubanos", recuerda la anciana, que hizo junto a su madre la larga fila frente al banco para obtener los nuevos billetes. "Si eso me vuelve a pasar no sé que voy a hacer, porque el dinero de este carro es para terminar de pasar lo que me queda de vida", puntualiza.

Varios cambistas informales consultados por este diario auguran que el precio del dólar podría seguir subiendo en los próximos días en el mercado negro. “Hay mucha demanda y la gente tiene miedo de quedarse con esos papelitos de colores (CUC) en las manos, sin que valgan para nada”, comentó a 14ymedio Darío, un comprador de dólares que se anuncia en varios sitios digitales de clasificados.

"Ahora mismo, cada vez que encuentro a alguien que vende dólares, los está ofreciendo por encima de 0,95 CUC y ayer me tropecé con el primero que ya tenía una tarifa de 0,97. En cualquier momento se pone a uno por uno".

