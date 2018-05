El 'hombre de la bandera' ayuna por la liberación de su hijo

En vísperas del primer aniversario de su detención durante el desfile del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, Daniel Llorente se niega a ingerir alimentos hasta que su hijo, Eliezer, quede en libertad, tras ser arrestado el domingo en San Antonio de los Baños, Artemisa.

“Lo detuvieron mientras iba junto al periodista independiente Vladimir Turro”, cuenta a 14ymedio la madre de Eliezer Llorente, Judiza Pérez. “Lo acompañó en una gestión, pero a las doce regresaba a recoger el almuerzo de su papá para ir para la visita del domingo”, en Mazorra donde permanece internado.

Tras intentar comunicarse varias veces con su hijo infructuosamente, Pérez recibió una llamada perdida de la estación de policía de San Antonio de los Baños. En un primer momento los oficiales de la unidad negaron que Eliezer Llorente estuviera detenido allí, pero ante la insistencia uno de ellos confirmó la detención de su hijo.

“Eran las seis de la tarde y a esa misma hora arranqué para acá [San Antonio de los Baños a 40 kilómetros de La Habana], tuve que coger cuatro transportes y un bicitaxi porque esto está muy lejos”, cuenta Pérez.

Tras pasar la noche en vela en ese poblado artemiseño, el segundo jefe de la Unidad le dijo este lunes que la causa del arresto de su hijo era la posesión de “una carne” que llevaba el periodista al que acompañaba.

En Cuba está prohibida la venta y distribución de carne de res por particulares.

“Todo eso es mentira”, dice Pérez, quien afirma que la verdadera causa de la detención de su hijo es porque las autoridades temen a que emprenda una acción de protesta como la de su padre, en el desfile del 1 de mayo.

“Mi hijo no es es un opositor ni tampoco un delincuente”, dice compungida.

Según Pérez, el oficial con el que habló le aseguró que su hijo no quiere ingerir alimento y se encuentra “plantado” hasta que lo liberen. También le aseguraron que el joven está “bajo investigación” y que tienen planeado soltarlo después del desfile del 1 de mayo.

“Yo de aquí voy a salir con mi hijo y no me voy a mover de la Unidad, si me sacan me siento en el parque hasta que lo liberen porque yo de este pueblo voy a salir con mi hijo”, asegura.

Pérez llevó a su hijo esta mañana pasta de dientes, cepillo y jabón pero no le permitieron pasarle alimentos.

Desde el hospital psiquiátrico de La Habana Comandante Doctor Eduardo Bernabé

Ordaz Ducungede, conocido popularmente como Mazorra, Daniel Llorente dijo a este diario que estaba en ayuno “hasta que se resuelva la situación” de su hijo.

“La doctora me dijo que estuviera tranquilo pero es que yo estoy muy calmado, solo que esta es otra adversidad más, una arbitrariedad total”, añadió telefónicamente. Además se sumó a su hijo en el ayuno mientras no lo liberen.

“Si piensan que con eso me van a ablandar, al contrario, mi posición sigue siendo la misma de siempre”, aseguró el activista.

Eliezer LLorente se ha mantenido todo este año visitando a su padre en el hospital dos veces por semana e informando los medios independientes y la prensa internacional sobre la situación de su padre. Esto explicaría, según la madre, que su hijo esté en la mira de la Seguridad del Estado.

Daniel Llorente Miranda se ha destacado por el activismo que desplegó en solitario tras el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Su imagen recorrió las redes sociales y las portadas de muchos diarios internacionales cuando enarboló la bandera de EE UU durante el desfile del primero de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución.

Siete agentes de seguridad se abalanzaron sobre él y lo redujeron por la fuerza. Desde ese momento está detenido, aunque durante el primer mes las autoridades lo mantuvieron en la Dirección de Operaciones de la Seguridad del Estado (Villa Marista) y posteriormente fue trasladado a Mazorra.

