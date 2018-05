La policía incauta los implementos de trabajo de la APLP tras un registro en su sede

El registro policial ocurrido este miércoles contra la sede de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) se saldó con la incautación de dos computadoras, dos discos duros externos, doce memorias USB, tres impresoras y decenas de documentos, informó a 14ymedio Amarilis Cortina, al frente de las relaciones públicas de la organización independiente.

Los efectivos explicaron a la activista que se llevarían todo aquello que la APLP pudiera necesitar para realizar su labor. El grupo se dedica a la protección del gremio de los periodistas independientes y a evaluar la libertad de prensa en la Isla.

La APLP tiene su sede en la vivienda donde residen José Antonio Fornaris, director de la Asociación, y su esposa Amarilis Cortina Rey, y está ubicada en el reparto Managua del municipio habanero de Arroyo Naranjo.



Cortina cuenta que según sus vecinos los oficiales estaban en el barrio desde antes de las siete de la mañana pero que no fue hasta las nueve cuando se acercaron a su vivienda. “Fueron por la parte del garaje tocando fortísimo, traían una orden de registro pero no pude verla, solo se la mostraron a Fornaris que fue quien les abrió la puerta y los acompañó durante el registro.

“Los efectivos recorrieron habitación por habitación buscando cualquier cosa que tuviera que ver con nuestro trabajo y preguntando por cada papel que se encontraban. Al final a Fornaris le quitaron su teléfono y se lo llevaron detenido pero nunca me dijeron para cuál unidad”, dice.



Según su testimonio en el registro participaron dos agentes y un mayor de la Seguridad del Estado, una doctora, tres policías y un par de testigos del mismo barrio.

“El mayor me dijo que a mi esposo lo soltarían enseguida y que solo se lo llevaban detenido para conversar con él pero no confío en ellos”, denuncia la mujer. “El registro duró hasta eso de las doce y después se llevaron a Fornaris pero todavía no tengo noticias de dónde está”.

En febrero de este año cuatro miembros de la APLP, que iban rumbo a Trinidad y Tobago para participar en un taller de periodismo, fueron impedidos de salir del país por las autoridades migratorias, según confirmó en su momento a este diario el presidente de la organización independiente José Antonio Fornaris. Además han sido víctimas de interrogatorios amenazantes realizados por oficiales de la Seguridad del Estado con el objetivo de que abandonen su labor.



La Asociación Pro Libertad de Prensa es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que ayuda a fomentar la libertad de prensa y expresión en la Isla. Su labor incluye además la publicación de la revista Vocablo. En diciembre pasado el grupo envió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la libertad de prensa en Cuba.



En los últimos años activistas, opositores y miembros de la Sociedad Civil independiente han sido víctimas de registros en sus viviendas que han terminado con la incautación de implementos de trabajo.

En 2016 fue el caso del asalto policial al independiente Centro de Información Legal Cubalex y un año más tarde contra la sede de Convivencia. Luego vendrían a engrosar la lista el registro de la sede de Somos+, en la vivienda de su presidente Eliécer Ávila, y en la Galería-Taller El Círculo, que coordinan de conjunto el artista Luis Trápaga y la activista Lia Villares.

