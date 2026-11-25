La Habana/Este miércoles comienzo el Cafecito Informativo con un análisis del delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura del Código Penal cubano que se imputa con frecuencia a activistas y periodistas independientes y que enmascara la criminalización de quienes cuestionan el monopolio del Partido Comunista. También me detengo en el deterioro de la red de cajeros automáticos en Cuba, convertidos en auténticas piezas de museo en un país donde conseguir dinero en efectivo es cada vez más difícil.

Abordo, además, la iniciativa de dos congresistas estadounidenses que reclaman la liberación de 200 presos políticos cubanos, una petición que vuelve a poner el foco internacional sobre la represión en la Isla. Y cierro con una noticia cultural que nos invita a reír en medio de tantas dificultades: el humorista Rigoberto Ferrera lleva su espectáculo al barrio habanero de Luyanó.

Estas son las noticias del miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.