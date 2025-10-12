Un crimen olvidado del castrismo, el vuelo 495 de Cubana de Aviación

El cineasta Lilo Vilaplana y el activista Reinol Rodríguez intentan hacer visible un crimen que contó con el silencio cómplice de muchos, incluido autoridades y numerosos e importantes medios de prensa de la época

Miami/Han transcurrido décadas, abrumadores días y horas, al extremo que los que vivimos esos tiempos aciagos apenas lo recordamos, razón por la cual es prudente que las nuevas generaciones del hemisferio conozcan que el castrismo desarrollo muchas de las estrategias más violentas y criminales que hayan conocido las Américas.

Es muy importante incursionar en el pasado, ningún crimen debe quedar impune y menos olvidado, de ahí la importancia del trabajo que realizan el cineasta Lilo Vilaplana y el activista Reinol Rodríguez, con un documental histórico sobre el fatídico vuelo 495 de Cubana de Aviación, procedente de Miami y con destino a Varadero, caído en las cercanías de la Bahía de Nipe, después de haber sido secuestrado por seguidores de Fidel y Raúl Castro.

Rodríguez y Vilaplana intentan hacer visible un crimen que contó con el silencio cómplice de muchos, incluido autoridades y numerosos e importantes medios de prensa de la época. El propio Gobierno de Estados Unidos declaró que el hecho estaba fuera de su jurisdicción. Al parecer, estaban seducidos por la parafernalia del castrismo.

Estos dos cubanos, comprometidos con la verdad histórica, investigaron a fondo los sucesos mencionados y entrevistaron a sobrevivientes del desastre, entre ellos a Omara González, una pasajera de ese vuelo.

El castrismo fue violento en la insurrección y mucho más como gobierno. En su tiempo colocaron explosivos en lugares públicos para obligar a la población a permanecer en sus casas, asesinaron a policías y militares para provocar la feroz represión gubernamental, que también debe ser recordada, lo que tuvo como colofón la estrategia castrista de “las tres c, cero cines, cero cabarés y cero c…. en alusión a los burdeles”.

Esta amenaza tuvo una pronta confirmación al explotar una bomba colocada en una abandonada cartera de mujer en un cabaré capitalino, hiriendo a varias jóvenes, una de las cuales, le tuvieron que amputar un brazo, recordaba en una conversación el escritor Jose Antonio Albertini, quien también fue uno de los que intentó rescatar del olvido el vuelo 495 en su programa en WLRN.

En ocasiones, la violencia hacía estragos en las propias filas insurrectas, como cuando en la ciudad de Santa Clara dos jóvenes estudiantes transportaban una bomba que fatalmente explotó antes de tiempo.

Las bombas y secuestros ejecutados por las huestes castristas en cumplimiento de las fatídicas órdenes de los hermanos quedan pálidos ante el horrendo crimen ocurrido el 1 de noviembre de 1958, dos meses exactos antes de que llegara a Cuba una oscuridad que se ha extendido por 66 años y 10 meses. Sucedió dos días antes de que se celebraran las últimas elecciones plurales, aunque fraudulentas, de nuestra historia.

Como una muestra de que la espiral de la violencia castrista estaba presta para operar fuera de la Isla, Raül Castro dictó la orden 30 en la que autorizaba el secuestro de ciudadanos estadounidenses, lo que condujo a que, en junio de 1958, 49 norteamericanos, entre ellos 20 civiles, empleados de la planta de extracción de níquel de Moa, propiedad estadounidense, y 29 militares de la infantería de Marina, estuvieran secuestrados en la Sierra.

Incomprensiblemente, los dolorosos sucesos del vuelo 495 apenas eran aludidos entre los cubanos. En el rescate participó Gerardo Reyes, un notable periodista colombiano que dedicó 10 años de su vida a una investigación que culminó en un libro titulado Vuelo 495, una obra en la que se aprecia como personas inocentes son involucradas en situaciones complejas que pueden concluir con su propia muerte.

El vuelo 495 de Cubana de Aviación fue el primer avión secuestrado en el espacio aéreo estadounidense

Los pasajeros no tenían ningún vínculo con el Gobierno cubano, no eran un objetivo político, simplemente, los secuestradores, al parecer, pretendían transportar a las guerrillas orientales armas, municiones y tal vez dinero.

El viaje a Varadero, poco más de 300 kilómetros, 45 minutos, nunca llegó a su destino. A bordo del turbohélice Vickers Viscount, iban 16 pasajeros, entre ellos una mujer embarazada.

La aeronave fue capturada por cinco jóvenes militantes del fatídico Movimiento 26 de julio, se afirma que cumplían órdenes de Raúl Castro, la operación terminó en tragedia, según el periódico Gente en su edición del 16 de noviembre de 1958, murieron 17 personas, entre ellos seis ciudadanos estadounidenses.

Ninguno de los culpables pagó por el crimen. Otra tragedia cubana que “nadie quiere escuchar y menos ver”.