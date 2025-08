Sobre estatuas y monumentos

Miami/La señora Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, localidad considerada el corazón de Ciudad de México, decidió desalojar las estatuas del tirano Fidel Castro y el asesino Ernesto Che Guevara. Las esculturas estaban colocadas en un parque de la demarcación desde 2017, por decisión de un funcionario mexicano afín al régimen cubano y miembro de la Administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

Castro y Guevara ya habían sido removidos en el año 2018, cuando se supo que no se contaba con los permisos para instalar las figuras en el parque. También habían sido blanco de hechos vandálicos en señal de protesta y de manifestaciones de vecinos en su contra.

En consecuencia, la alcaldesa, con las facultades que le confiere su cargo, determinó que los monumentos habían generado controversias y que no estaba justificado su emplazamiento en el parque Tabacalera debido a irregularidades, sin aludir los 32.000 dólares de los fondos públicos gastados en la construcción de las estatuas y al hecho de que se le rendía tributo a dos sujetos que representaban valores contrarios a lo que la sociedad mexicana y su Gobierno dicen enaltecer. Y agregó: “Ni el Che ni Fidel pidieron autorización para instalarse en Cuba y tampoco en la Tabacalera”.

Las esculturas, colocadas sobre un banco del parque, representaban a Castro y a Guevara con un libro y una pipa de tabaco, respectivamente, en lugar de un fusil de asalto o un artefacto explosivo, objetos más afines a su historia.

La retirada de las estatuas ha suscitado numerosos comentarios, pero, sin dudas, los más llamativos han sido las acotaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que la alcaldesa Rojo de la Vega había actuado ilegalmente al desalojar los monumentos y acusó a la funcionaria de tener “una intolerancia tremenda”.

La señora presidenta, siguiendo las pautas del castrismo de intentar descalificar a sus adversarios y enemigos, expuso que la alcaldesa fue a Cuba de vacaciones, lo que evidenciaba, en su opinión, que no estaba en contra del régimen, ignorando que no todos los que visitan la Isla lo hacen por amor a la dictadura.

En honor a la verdad, no soy partidario de la destrucción de estatuas y monumentos. Cada día que transcurre me convenzo de que existen valores indelebles representados por imágenes y monolitos dedicados a insignes personalidades o acontecimientos de la historia, aunque la percepción que tiene cada quien sobre los mismos sucesos y personas pueden ser radicalmente opuesta a la de otros.

Por ejemplo, rechazo que las estatuas dedicadas a Cristóbal Colón y demás descubridores y conquistadores de América sean retiradas de los lugares públicos. No creo en los argumentos demonizadores de quienes promueven su remoción. Cierto es que los personajes que representan muchas de esas estatuas cometieron innumerables abusos y crímenes, pero también fueron quienes hicieron posible el choque de dos mundos y el enriquecimiento de ambos.

No se puede decir lo mismo de Castro y Guevara, tampoco de quienes los respaldaron en el control de Cuba y en su frustrado intento de desestabilizar a todo un continente para imponer el poder totalitario.

Los monumentos y estatuas representan episodios trascendentes de la historia y su construcción o remoción deben ser objeto de detalladas investigaciones, cuyo resultado no debe estar influenciado por simpatías sino por la contribución que hayan hecho a la humanidad.

Conociendo la gestión de estos criminales, me parece bien la remoción de monumentos similares, en cualquier parte del mundo, que representen a sujetos como estos, en particular, el dedicado al Che en la ciudad de Santa Clara. Lo dejó claro la alcaldesa Rojo de la Vega: “Fidel Castro y el Che fueron asesinos. El asesino no es menos asesino si es de izquierda”.