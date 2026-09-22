La Habana ya no encuentra en España los apoyos de antes

Una iniciativa de los partidos del Gobierno en el Congreso contra las sanciones de EE UU no logra los apoyos necesarios para salir adelante

Miami/Acaba de suceder lo impensable. En el parlamento español, el Partido Socialista (PSOE) y Sumar –ambos en el Gobierno– no han logrado sacar adelante una iniciativa que pedía al Ejecutivo rechazar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba.

Como reportó el periódico madrileño El País, la iniciativa estuvo defendida por Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y ex abogado de las FARC en Colombia, quien aclaró que defender al pueblo cubano no implica apoyar a su Gobierno, aunque al hablar de injerencia el ponente olvidó recordar el papel central del régimen cubano en la coordinación, financiación y entrenamiento armado de decenas de organizaciones terroristas alrededor del mundo.

Con el respaldo del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Congreso de los Diputados tumbó la proposición presentada por Sumar y posteriormente modificada por el PSOE en la que se censuraban los nuevos aranceles ordenados contra Cuba por el presidente estadounidense Donald Trump y se reclamaba el fin del bloqueo, además de instar a reforzar la cooperación con la Isla.

Tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como Junts per Catalunya –que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez en su día– decidieron no respaldar el texto y se han decantado por la abstención, aduciendo que hay que tener en cuenta la situación política dentro de Cuba. La propuesta debatida tenía su origen en una iniciativa inicial de tono mucho más duro, en la que se reclamaba un levantamiento “inmediato, total e incondicional” del bloqueo y se denunciaba la “agresión” contra la Isla.

Asimismo, se suprimió la demanda original de que España promoviera en la Unión Europea “iniciativas concretas” para poner fin a esas medidas de presión económica.

Asimismo, se suprimió la demanda original de que España promoviera en la Unión Europea “iniciativas concretas” para poner fin a esas medidas de presión económica

Durante el debate en el Congreso, el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, argumentó que las nuevas medidas adoptadas por Trump “han agravado” la situación económica, energética y humanitaria de la isla. Por su parte, el PSOE, que también mostró su oposición al bloqueo, explicó que defender al pueblo cubano no implica apoyar a su Gobierno, denunciando la existencia de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución de defensores de derechos humanos en la Isla.

La diputada del PNV Maribel Vaquero calificó al Ejecutivo cubano de “gobierno totalitario” y el diputado de Junts Isidre Gavín rechazó la iniciativa al considerar que “blanquea a la dictadura de izquierda”.

Los portavoces del PP, Vox y UPN centraron sus intervenciones en denunciar la represión y la falta de libertades en la isla. En cambio, las otras organizaciones políticas de izquierda –Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bildu, Podemos y Bloque Nacionalista Galego (BNG)– se alinearon con la proposición y votaron a favor.

El hecho coincide con otra serie de descalabros para la cancillería cubana: la expulsión de diplomáticos cubanos de Santo Domingo por intentar secuestrar a varios atletas cubanos que no querían regresar a la Isla; el cierre de las embajadas de Holanda, Costa Rica, Ecuador y Ucrania en La Habana; las elecciones en Bolivia donde los amigos de La Habana perdieron el poder y las voces en la Comunidad Europea que quieren condicionar el flujo de millones de euros a la isla a la retirada del contingente cubano que junto a los de Corea del Norte del Norte sirven en el ejército de Putin en Ucrania, y hay que agregar el voto en contra del embargo en Naciones Unidas donde aunque la resolución tan importante para La Habana fue aprobada, los votos en contra de esa condena a Estados Unidos siguen aumentando. En la Plaza de la Revolución las autoridades deben considerar también la incertidumbre con respecto a la política de Donald Trump hacia Cuba.