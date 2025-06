Miami/Hay historias que por falta de documentos adecuados o testimonios acreditados de sus actores se convierten con el tiempo en leyenda. Es lo que tal vez habría ocurrido con los cubanos que combatieron el castrocomunismo en África si el cineasta Wenceslao Cruz, con la colaboración del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y fundamentalmente los protagonistas de esa gesta, no hubiera dirigido el documental que recoge aquella cruenta experiencia en la que cuatro pilotos aviadores cubanos perdieron la vida.

Cubanos combatiendo el castrocomunismo en África es un documento histórico que testimonia el compromiso de un amplio sector del pueblo de Cuba de no cejar en el empeño de reconquistar sus derechos, aunque fuera combatiendo en tierras extranjeras.

La prácticamente desconocida Operación Makasi fue un plan forjado por el Gobierno de Estados Unidos para detener el progreso de las fuerzas comunistas en el antiguo Congo belga, empeño en el que participaron exiliados cubanos con el compromiso de las agencias federales de prestarles el apoyo que fuera pertinente para que siguieran combatiendo contra el régimen totalitario castrista, como expresa Generoso Bringas y otros expedicionarios en el documental.

Estos combatientes habían previamente confrontado al régimen en la Isla militando en las numerosas organizaciones que operaban en la clandestinidad o alzándose en armas contra el totalitarismo.

Posteriormente, en el exilio, se integraron mayoritariamente a la Brigada 2506, después se incorporaron a los grupos armados que en Centro América operaban en lanchas rápidas contra los intereses castristas, bajo el liderazgo de Manuel Artime.

Estos exiliados cubanos, al tener conocimiento de que el asesino en serie Ernesto Che Guevara era el jefe del contingente que Castro había enviado al Congo, mostraron un mayor interés por participar en el proyecto.

El artillero de una de las lanchas rápidas, Félix Toledo, dice en el documental: “El combate se produjo por la noche y duró unas dos horas. Fue a corta distancia. Sólo combatieron cuatro de las cinco embarcaciones enemigas, ya que la quinta lancha se alejó de la zona. Poco después supimos que en ella se encontraba Guevara”. Por su parte, el piloto aviador Juan Carlos Perón relató la muerte de su colega Juan Tuñón, quien después de haber contraído malaria fue capturado por grupos rebeldes y asesinado brutalmente.

Uno de los testimonios más escalofriante es el del soldado de infantería Juan Tamayo, quien recuerda: “Fuimos al rescate de unas familias, unos misioneros, aquello daba grima porque había niños, mujeres, ancianos, pero a mí lo que más me impresionó no fueron los tiros, fue que entre los rescatados había una niñita que no llegaba al año que me tuve que poner entre mis piernas, a pesar de que estaba disparando una ametralladora, tenía que cubrirle la carita con una mano para que los casquillos calientes que saltaban del arma no cayeran en su cara. Me imagino que si esa niña está viva, debe ser sorda porque el tableteo era infernal”.

Al concluir exitosamente la Operación Makasi, cubanos del exilio, con independencia del Gobierno de Estados Unidos, se aprestaron a luchar contra los mercenarios castristas que en Angola respaldaban al Gobierno de Agustino Neto. Uno de estos hombres fue el también brigadista Miguel Álvaro Jimeno, quien declaró: “Nuestra presencia en Angola fue consecuencia directa de nuestros anhelos de luchar contra el comunismo en Cuba y en cualquier otro país. Esa operación era tan ajena al Gobierno de Estados Unidos que, cuando ellos pusieron en ejecución el Clark Amendment, salimos clandestinamente de Angola hacia Zaire, donde otro líder de la insurgencia, Holden Roberto, puso a nuestra disposición dos camiones para que nos escondiéramos en cargamentos de plátanos[PC1]”.

El documental también muestra la profunda solidaridad del exilio cubano a través del Miami Medical Team, cuyo director y fundador, el doctor Manuel Alzugaray, describe los viajes y envíos de recursos médicos a Angola en respaldo a las fuerzas de Unita, que dirigía el ya desaparecido Jonás Savimbi.

El film de Cruz fue estrenado en la FIU con la colaboración del Cuban Research Institute, que dirige Sebastián Arcos, después en el museo de la Brigada 2506 y, por último, en la Universidad Atlantic de Puerto Rico, que dirige Ramon Barquín III, donde una espectadora Xiomara Ledon me dijo: “Se ve que son cubanos, porque son los únicos que narran tragedias sin dejar de sonreír”.