Los últimos comicios celebrados en EE UU fueron una confirmación de la tradición de que el partido en el gobierno pierde curules en ambas cámaras

Miami/El casi siempre ausente sentido común tiende a decirnos que Estados Unidos está a salvo de cualquier proyecto extremista por la fuerza de sus instituciones democráticas. Sin embargo, esa misma condición induce a creer que el desastre es posible si los que ejercen el derecho al voto hacen un uso contrario a la preservación de sus prerrogativas ciudadanas. Basta con equivocarse una sola vez, tal y como le pasó a los pueblos de Venezuela y Nicaragua.

Los últimos comicios celebrados en este gran país fueron una confirmación de la tradición de que el partido en el gobierno pierde curules en ambas cámaras. No obstante, es fácil apreciar que en esta ocasión una parte del electorado favoreció a varios candidatos con propuestas radicalmente contrarias a la preservación de la democracia, un síntoma en el que puede subyacer una crónica insatisfacción con la clase política tradicional, además de un rechazo al sistema que garantiza nuestros derechos ciudadanos.

Los votantes deberían ser conscientes de que su capacidad para refutar a los aspirantes que no representan sus expectativas o aquellos que les han decepcionados no deberían conducirles a la automutilación de sus derechos. Elegir con plenos derechos son oportunidades únicas de las democracias; en consecuencia, por ningún motivo, deberían depositar su confianza en quienes conspiran contra la continuidad de esos privilegios.

La capacidad de castigar con el voto no debe conducir a favorecer a quienes combaten el sistema que ha demostrado con todas sus imperfecciones, lo dijo Winston Churchill, que “la democracia es la peor forma de gobierno, con la excepción de todas las demás que se han intentado a lo largo del tiempo”.

“La democracia es la peor forma de gobierno, con la excepción de todas las demás que se han intentado a lo largo del tiempo”

El Socialismo del Siglo XXI, quizá contrario a la idea original de su inspirador Heinz Dieterich Steffan, se ha convertido en la estrategia más efectiva para tomar el poder por la vía electoral. No es una conquista salvaje, es más bien un proceso de seducción en el que los más envidiosos e ignorantes son los primeros cautivados.

Nada nuevo. Dicen los entendidos que el socialismo marxista fue interpretado por Vladímir Lenin y Iósif Stalin a cónsono con las circunstancias existentes en la Rusia zarista. Igual hizo Hugo Chávez cuando asumió la administración de Venezuela con el respaldo pleno de Fidel Castro y Luis Inacio Lula da Silva, y aplicó las propuestas socialistas de Dieterich a su mejor interés de perpetuarse en el poder.

Por otra parte, estos representantes del socialismo del nuevo siglo no ocultan su regocijo por la expoliación a la que son sometidos los desplazados de los sectores poderosos, como han ilustrado los sicarios de Chávez y Maduro en Venezuela; los de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, sin que falten los de Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente en Ecuador y Bolivia.

La instrumentación del socialismo en cualquier época y país, aunque se le hayan incorporado las novedosas fantasías de Dieterich, no escapa de la violación institucional y sistemática de los derechos ciudadanos, con acento en la represión, control y manejo de las riquezas, intervención de la prensa, crecimiento de la pobreza, todo aderezado con el exilio, la prisión y muerte de quienes se opongan, porque las utopías, inexorablemente, por soñadoras que sean, terminan siendo tiranías.

Lo distintivo de quienes están dispuestos a difundir y gobernar con base en las propuestas del alemán y antiguo profesor de la UAM de México es que, contrario a sus predecesores, no ocultan su disfrute de las riquezas. Recordemos que Fidel y sus esbirros siempre escenificaron una falsa humildad y que Lula fue a prisión por corrupto.

Recordemos que Fidel y sus esbirros siempre escenificaron una falsa humildad y que Lula fue a prisión por corrupto

Los socialistas estadounidenses se distinguen por ser menos hipócritas en temas como la fortuna, aunque podemos estar convencidos, con base en la realidad histórica, de que marcarán el mismo paso de la oca que los soviéticos y chavistas en lo que respecta a aplastar brutalmente a sus enemigos; crueldad que no será menor por su apetencia por Chanel Nº 5, los Rolex y las carteras Louis Vuitton.

No tengamos dudas. Si los socialistas, aunque se autonombran demócratas, llegan al poder, este país será arruinado y no solo en riqueza material. Los valores de su civilización, con todas sus imperfecciones, serán sustituidos por otros peores y todos los que amamos la libertad tendremos que acatar aquel decir granadino que los cubanos estábamos: ¡Apaga y vámonos!