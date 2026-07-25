¿Está Washington preparando a la opinión pública para una acción militar contra el castrismo?

Considerados en su conjunto, el informe, la orden ejecutiva y el régimen de sanciones cada vez más amplio sugieren un esfuerzo coordinado para redefinir la percepción pública sobre Cuba.

Para la mayoría de los estadounidenses, Cuba sigue congelada en el tiempo: una dictadura caribeña empobrecida, sostenida por la nostalgia soviética y el fracaso económico

Miami/Estados Unidos parece estar haciendo algo que las administraciones anteriores rara vez intentaron de forma sistemática. Está informando a la opinión pública estadounidense sobre la naturaleza estratégica del castrocomunismo y su papel, a lo largo de décadas, en el impulso de los movimientos revolucionarios marxistas en todo el hemisferio occidental y más allá. No está tratando a Cuba simplemente como un problema de derechos humanos. Tampoco está planteando la cuestión como una disputa bilateral que se remonta a la Guerra Fría. Las recientes medidas de la Administración de Trump presentan cada vez más al régimen comunista cubano como una amenaza persistente para la seguridad nacional de los propios Estados Unidos.

El informe del Departamento de Estado de julio de 2026, Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, documenta ese historial con una claridad inusual. Reúne, en un único documento exhaustivo, pruebas acumuladas a lo largo de décadas sobre el apoyo de La Habana a organizaciones revolucionarias, operaciones de inteligencia, grupos terroristas, redes de propaganda y movimientos ideológicos dedicados a socavar las instituciones democráticas. Gran parte de esta información existe desde hace tiempo en la literatura académica, en evaluaciones de inteligencia, en investigaciones del Congreso y en documentos gubernamentales desclasificados. Lo nuevo es que el Gobierno de EE UU ha consolidado estas conclusiones en una narrativa oficial destinada al público en general.

Para la mayoría de los estadounidenses, Cuba sigue congelada en el tiempo: una dictadura caribeña empobrecida, sostenida por la nostalgia soviética y el fracaso económico. Pocos comprenden que, desde los primeros años de la revolución de Fidel Castro, La Habana se transformó deliberadamente en el principal exportador mundial de la revolución marxista. En toda América Latina, el régimen de los Castro financió, entrenó, armó y asesoró a movimientos guerrilleros que buscaban derrocar gobiernos democráticos. Los servicios de inteligencia cubanos establecieron estrechas relaciones operativas con el KGB soviético y, más tarde, forjaron alianzas estratégicas con gobiernos dictatoriales hostiles a Estados Unidos.

El informe del Departamento de Estado de julio de 2026, documenta ese historial con una claridad inusual

Menos conocido es el esfuerzo persistente de la Cuba comunista por influir en los acontecimientos políticos dentro de los propios Estados Unidos. A lo largo de varias décadas, La Habana trató de cultivar relaciones con organizaciones revolucionarias, redes de activistas, círculos intelectuales y movimientos ideológicos cuyos objetivos coincidían con el debilitamiento de la influencia estadounidense o el impulso de causas políticas anticapitalistas. El informe del Departamento de Estado sostiene que esta actividad formaba parte de una estrategia a largo plazo, más que de episodios aislados de oportunismo propio de la Guerra Fría. Independientemente de si se está de acuerdo o no con todas las conclusiones del informe, este replantea inequívocamente a Cuba como un combatiente ideológico activo, en lugar de un mero Estado totalitario pasivo.

El 23 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones adicionales en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, dirigidas contra entidades y personas implicadas en la financiación del castrismo a través de sectores como la energía, los servicios financieros y el programa de mano de obra médica en el extranjero. La Administración calificó estos acuerdos de exportación de mano de obra como prácticas explotadoras que generan miles de millones de dólares para el régimen, al tiempo que niegan a los profesionales médicos cubanos derechos laborales fundamentales, algo que las organizaciones internacionales han condenado en repetidas ocasiones.

Estas medidas no son sanciones económicas aisladas. Se inscriben en una campaña más amplia que presenta cada vez más al castrocomunismo como un aparato estatal hostil, cuyas actividades se extienden mucho más allá de la represión dentro de Cuba. La propia Orden Ejecutiva 14404 identifica la conducta del régimen castrista como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Hay que recordar que este decreto presidencial autoriza sanciones contra personas e instituciones extranjeras que apoyen materialmente a la dictadura cubana.

A lo largo de varias décadas, La Habana trató de cultivar relaciones con organizaciones revolucionarias, redes de activistas, círculos intelectuales y movimientos ideológicos

Considerados en su conjunto, el informe, la orden ejecutiva y el régimen de sanciones cada vez más amplio sugieren un esfuerzo coordinado para redefinir la percepción pública sobre Cuba. En lugar de hacer hincapié únicamente en las preocupaciones humanitarias, Washington está construyendo un argumento histórico y estratégico que retrata correctamente al comunismo cubano como un adversario persistente, inmerso desde hace décadas en una guerra ideológica contra Estados Unidos y el orden democrático occidental en general.

Aún no está claro si este esfuerzo servirá en última instancia principalmente como justificación para una mayor presión económica, un aislamiento diplomático más amplio o medidas coercitivas adicionales. Los gobiernos suelen preparar la opinión pública antes de emprender cambios significativos en la política exterior, especialmente cuando están en juego consideraciones de seguridad nacional. El establecimiento del registro histórico puede convertirse en sí mismo en parte de la preparación del entorno político para futuras decisiones.

Aunque esto no significa necesariamente que la acción militar sea inminente, sí indica un cambio fundamental respecto a las recetas convencionales para resolver la amenaza comunista cubana que se remonta a décadas. Es razonable observar que los gobiernos suelen tratar de explicar por qué un régimen extranjero constituye una amenaza estratégica antes de adoptar políticas sustancialmente más enérgicas. La campaña actual parece diseñada para convencer a los estadounidenses de que el castrismo no es simplemente un problema interno de Cuba, sino una fuente continua de inestabilidad regional y subversión antiamericana.

Los críticos argumentarán que las sanciones adicionales no hacen más que repetir políticas que han fracasado durante décadas. Los partidarios responden que las sanciones por sí solas nunca han ido acompañadas de un esfuerzo integral para desenmascarar la infraestructura revolucionaria internacional del régimen y sus operaciones ideológicas. Sostienen que la estrategia actual pretende redefinir el debate, centrándose no solo en la represión interna de Cuba, sino también en su largo historial de exportación de la doctrina revolucionaria marxista y neomarxista. También implica su colaboración con gobiernos y movimientos hostiles a Estados Unidos.

Los críticos argumentarán que las sanciones adicionales no hacen más que repetir políticas que han fracasado durante décadas

Si esa valoración resulta acertada, entonces el informe del Departamento de Estado podría ser recordado, en última instancia, menos por la información que contiene que por el propósito estratégico al que sirve. Indica que Washington considera cada vez más el castrocomunismo no como una reliquia de la Guerra Fría, sino como un actor geopolítico persistente cuya influencia se extiende más allá de las costas de Cuba. Al documentar esa historia en una publicación oficial del Gobierno y acompañarla de sanciones cada vez más severas, la Administración parece decidida a fomentar una amplia comprensión pública del desafío a largo plazo que supone el régimen para la seguridad nacional estadounidense.

Queda por ver si esta estrategia en evolución culminará en una intensificación de la presión económica, una mayor coordinación internacional u otras formas de política coercitiva. Lo que ya resulta evidente es que Estados Unidos está intentando redefinir la forma en que los estadounidenses perciben el régimen comunista cubano: de una dictadura empobrecida que sobrevive por inercia a un Estado revolucionario cuyas ambiciones ideológicas y actividades internacionales siguen acarreando consecuencias estratégicas para Estados Unidos y el hemisferio occidental. La evidencia que los conocedores de la situación en Cuba conocían desde hace décadas es ahora accesible al gran público en un formato indiscutible del Gobierno de Estados Unidos. ¡Esto es, sin duda, muy buenas noticias!

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Nota de la Redacción: Este artículo ha sido publicado originalmente en el blog Patria de Martí.