Carta abierta a todos los artistas e intelectuales cubanos

Los artistas e intelectuales cubanos tenemos que unirnos. Los artistas e intelectuales cubanos no podemos seguir pasivos ante tanta ignominia y represión. En muchas partes del mundo las personas tienen derecho a discrepar y pedir justicia, exigir modificaciones y cambios. También existe el derecho a manifestarse y hacer huelgas. Claro, en los lugares en donde hay democracia y se respeta el pensamiento individual del hombre.

La mayoría de los artistas e intelectuales no están de acuerdo en su totalidad con el Decreto Ley 349, pero hablan por detrás y nadie da la cara. No obstante hay un grupo de artistas que están protestando y están siendo reprimidos, encarcelados y lastimados en su integridad física. Los acusan de delincuentes y mediocres, estrategia que es demasiado vulgar y patética, pero son, en su mayoría, jóvenes intelectuales y artistas que están sacando la cara por nosotros, que estamos nada más pensando en nuestros bienes económicos y propiedades, eventos internacionales y paz familiar. ¡Qué vergüenza!

Sin embargo algunos de ellos, como Amaury Pacheco y su esposa Iris (de Omni Zonafranca), tienen cuatro niños, viven en condiciones precarias y se atreven a defender nuestra causa, o Yanelys Núñez y Luis Manuel Otero que ha hecho una obra en la performace, instalaciones y esculturas desde hace varios años. Claro, entiendo la discriminación, no se graduó del ISA, ni de San Alejandro, por lo cual no está en el gremio institucional. Qué pena. Claro, no para él, sino para el gremio. Indudablemente ellos están luchando por el derecho a la independencia de ideales, el derecho de discrepar, el derecho a la elección que no son más que derechos humanos.

Los sucesos en el barrio de San Isidro demostraron claramente al mundo la violencia y el maltrato por parte de las autoridades cubanas hacia los artistas, pero sucedió algo muy impactante, los vecinos de la comunidad salieron en defensa de los artistas y manifestaron su indignación ante las acciones acometidas contra éstos. Finalmente la represión genera rebelión. La violencia genera violencia.

Si no nos unimos vamos a terminar teniendo que pedir permiso para colgar obras en las paredes de nuestras casas y estudios, tendremos que permitir que un día irrumpan en nuestra casa a quitarnos nuestros equipos y bienes personales, tendremos que presentar un proyecto justificado a las autoridades para celebrar una fiesta en nuestros hogares. Habrá que preguntar a las instituciones qué temática podemos tratar en nuestras obras, tendremos que olvidar que los símbolos patrios nos representan, tendremos que mirarlos como algo inalcanzable, intocable, ajeno. Tendremos que bajar la cabeza para no perder el estatus legal del Registro del Creador. Los artistas que no pertenecemos al reducido gueto institucional terminaremos vendiendo pizzas o churros o peor, pintando consignas y almendrones. Esto va a terminar muy mal si seguimos permitiendo que maltraten a los que están sacando la cara por nosotros, si no los apoyamos.

Me pregunto dónde están los intelectuales y artistas cubanos, el espíritu guerrero que nos enseñó Maceo, dónde está la solidaridad y dignidad de los cubanos. Hasta cuándo estaremos sentados en la ambición y el egoísmo. ¿Tendremos que esperar a que hayan muertos en las cunetas o más "accidentes"? Hay que ir a las instituciones y expresar nuestra inconformidad, hay que firmar la carta contra la 349 que está circulando por internet. No permitamos que nos separen sembrando entre nosotros la desconfianza y el miedo. No permitamos los chantajes y amenazas.



Si no nos unimos, llegaremos a decir en coro: Happy new 1960!

