El 26 de Julio de la Historia y de la propaganda

En este aniversario del ataque al cuartel Moncada de aquel 26 de Julio de 1953, es lógico asumir que las declaraciones oficiales y la prensa del Gobierno se ajusten a las pautas trazadas por el Partido Comunista de Cuba, la institución suprema de la nación. Los admiradores extranjeros, casi sin excepción, las aceptarán como verdades irrebatibles, y en las universidades cubanas cualquiera que se atreva a hacer preguntas incómodas arriesgará su carrera universitaria y su libertad.

Pero en los libros prohibidos de Guillermo Cabrera Infante, Carlos Franqui, Reinaldo Arenas, Luis Aguilar León y otros intelectuales proscritos, los cubanos del futuro descubrirán otra realidad. Y los cubanos en la Isla que hoy logren leer algunos de esos textos clandestinos, o una copia de La Historia me absolverá escrita por Fidel Castro durante sus años en prisión, vislumbrarán mitos, medias mentiras, misterios y falsedades.

Los regímenes totalitarios escriben y reescriben la historia: eliminan fechas, acontecimientos, nombres, fotografías, cartas... Es una triste realidad que George Orwell describió magistralmente en 'Rebelión en la granja'

Los regímenes totalitarios escriben y reescriben la historia: eliminan fechas, acontecimientos, nombres, fotografías, cartas... Es una triste realidad que George Orwell describió magistralmente en Rebelión en la granja, ese otro libro proscrito en la antigua Unión Soviética y en sus satélites europeos, y hoy altamente peligroso en Cuba, China, Corea del Norte, Irán y Vietnam.

Pero regresemos a aquella fatídica madrugada veraniega en que los jóvenes soldados dormitaban a pierna suelta, recuperándose de las fiestas del carnaval en aquel cuartel en Santiago, la segunda ciudad de importancia de la Isla. El cuartel Moncada se encontraba a más de 800 kilómetros de distancia de Fulgencio Batista, que estaba en Varadero.

¿Cuál fue el motivo de aquel asalto? ¿Qué pretendían lograr aquellos jóvenes en su mayoría pinareños, que confiaban en Fidel, y hasta unas horas antes nada sabían sobre el peligro que iban a afrontar?

De los cerca de 134 atacantes –más los otros 28 que fueron a Bayamo–, 68 murieron aquel día y los siguientes, durante la "cacería" en la sierra, 48 escaparon y lograron esconderse, 32 recibieron condenas de siete meses hasta 15 años de prisión y 19 fueron declarados inocentes. Los militares del ejército de Santiago muertos, muchos de ellos jóvenes reclutas, fueron 16.

Es lógico pensar que todos los atacantes que murieron lo hicieron creyendo que la acción era un esfuerzo para restablecer la Constitución y todas las libertades, incluyendo elecciones multipartidistas, separación de poderes, un Estado de derecho y una prensa que no temiera la censura periódica batistiana. Por pedir exactamente esas mismas cosas hay más de mil presos políticos en Cuba.

El 26 de Julio de 1953 dista mucho de la versión oficial.

En aquellos tiempos, el futuro líder máximo aseguraba no ser comunista, insistiendo que sus ideales eran estrictamente democráticos. Por ejemplo, en Washington, el 19 de abril de 1959 ante la Asociación Norteamericana de Editores de Periódicos, Fidel dijo: "Yo no soy comunista, ni los comunistas tienen fuerza para ser determinantes en mi país". Unas semanas más tarde, el 8 de mayo, el periodico Revolución publicaba las siguientes declaraciones: "Yo no sé de qué forma se podrá hablar... ¿Es que alguien puede pensar que encubrió oscuros designios, que hemos mentido alguna vez al pueblo? ¿Por qué ese empeño en acusar a nuestra Revolución de lo que no es? Si nuestras ideas fueran comunistas lo diríamos aquí".

"¿Por qué ese empeño en acusar a nuestra Revolución de lo que no es? Si nuestras ideas fueran comunistas lo diríamos aquí"

En cuanto a la naturaleza de la Cuba republicana, en su defensa ante el tribunal que lo condenó a 15 años de prisión –de los que cumplió 22 meses– Fidel dijo: "Había una República. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; presidente, congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar, y escribir con entera libertad. El Gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya solo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada, y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos, y el pueblo palpitaba de entusiasmo. (...) Ese pueblo había sufrido mucho, y si no era feliz, deseaba serlo y tenía derecho a ello. Lo habían engañado muchas veces y miraba al pasado con verdadero terror. Deseaba un cambio, una mejora, un avance y lo veía cerca. Toda su esperanza estaba en el futuro".

En este 26 de julio, qué mejor manera de honrar a los cubanos que murieron aquel día, hace 70 años, que reflexionar sobre aquellas palabras. Quiera Dios que aquel mensaje de Fidel lo recuerden muchos cubanos, incluyendo opositores en la Isla y en la diáspora, y los obispos, los miembros de la Asamblea del Poder Popular, de las Fuerzas Armadas, de los CDR, del Consejo de Ministros y los editores de Granma. Por el bien de Cuba y de todos los cubanos.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.