Las enseñanzas de Argentina y Venezuela para construir la democracia en Cuba

El pasado domingo 22 de octubre marcó una página en la política latinoamericana de la cual la oposición democrática cubana puede aprender. Primero, el que Javier Milei no fuera electo en la primera vuelta en las presidenciales argentinas, y luego que María Corina Machado (MCM), fuera electa en las primarias de la oposición democrática venezolana, son marcas para considerar.

¿Qué le pasó a Milei? En las pre presidenciales de agosto pasado, conocidas como Paso, quedó en primer lugar. Tal era la euforia, que el mismo fanfarroneó afirmando que el día de su cumpleaños lo elegirían presidente de la República Argentina. Pero fue finalmente relegado a un meritorio segundo puesto en las elecciones reales.

Lo que pasó fue algo propio de las democracias con partidos. Sergio Massa es el candidato de la coalición peronista gobernante, Unión por la Patria. Aliado de la convicta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y la izquierda agrupada continental agrupada en el Grupo de Puebla, metieron el pie en el acelerador de la estructura. Entre Kirchner, Fernández, Massa y otras yerbas, echaron a andar la maquinaria electoral del partido.

Unión por la Patria, presentó músculo y se llevó por 7 puntos al candidato de la Libertad Avanza. Una organización recién estrenada, y llena de eufóricos desencantados de la "casta", pero todavía con mucho por aprender en tema de política.

No descarto que los estrategas y los dineros del Grupo de Puebla fluyeran a Buenos Aires para que se diera ese resultado

No descarto que los estrategas y los dineros del Grupo de Puebla fluyeran a Buenos Aires para que se diera ese resultado y también que maticen el próximo balotaje. Todo está por ver, en política dos más dos puede no ser cuatro.

¿Y en Venezuela? Allí se llevó a cabo las primarias de la oposición para elegir a un líder y un equipo que promueva y disponga una agenda que saque al país del foso en que se encuentra, a partir de acciones concretas y políticas públicas que terminen con la larga noche chavo-madurista. ¿Es la llave de los siete truenos? ¡No! Pero es un paso importante para darle voz al ciudadano venezolano.

¿Cómo lo hicieron? Pues de la única y compleja manera en que se puede hacer. Los líderes de las organizaciones políticas acordaron (Plataforma Unitaria) realizar elecciones (primarias) donde elegir al líder de la oposición antes de las presidenciales. Los líderes convocaron a sus bases y las enlistaron en una comisión electoral independiente (Comisión Nacional de Primarias), compuesta por prestigiosos abogados y representantes de las diferentes organizaciones que participan.

En ese proceso, bombardeado ferozmente por la casta de bolidictadores, fue elegida María Corina Machado, de Vente Venezuela. De esta manera, la oposición tiene ahora un liderazgo legitimado por la participación de los partidos políticos y sus electores. ¿Significa que colmaron la Cumbre de Sion? Tampoco. Solo que comenzaron a recorrer su "camino de Damasco".

¿Y cuándo aprenderemos de los demás?

Las penas que me maltratan/son tantas que se atropellan / y como de matarme tratan / se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Dice la canción de Silvia Pérez Cruz, interpretada por el inolvidable Sindo Garay, que entona la oposición democrática cubana en exilio o insilio, pero sin dudas en el centro de su laberinto.

¿Y porque no andamos de una buena vez?

En las condiciones de cruel represión del régimen depredador comunista contra toda la sociedad, es difícil organizar un proceso de selección de líderes dentro de la isla, como el que acaba de realizarse en Venezuela. Sobre todo, cuando también los más importantes partidos y organizaciones de la oposición desaparecieron de la Isla en los últimos siete años bajo los golpes de la represión, el exilio, la vejez de los fundadores o la falta de interés de los jóvenes.

¿Pero, algo impide a los compatriotas del exterior conformar y aceptar un liderazgo, con metas, retos y que sea pro-tempore?, se pregunta Ernesto Gutiérrez Tamargo desde Europa. Y se enfoca en el exilio, por su: "libertad de acción política y maniobrabilidad logística internacional", y porque tiene la oportunidad de "sintonizar con la oposición interna de la Isla para desarrollar estrategias".

El fundamento de estas "primarias" con las que soñamos, continua, es que "debe representar los pilares esenciales de construir un Estado Constitucional y Democrático de Derecho con propuestas nacionales para confrontar al régimen en foros internacionales".

Por supuesto para alimentar esta propuesta se deberán sobrepasar las reticencias de tantos "reinos de taifas"

Por supuesto para alimentar esta propuesta se deberán sobrepasar las reticencias de tantos "reinos de taifas" y partidos políticos sin representatividad ni capacidad de liderazgo. Pero sería un paso. A nosotros nos han negado el derecho a existir como alternativa democrática política: "la pax castrista", nos tipifica como delincuentes en su Código Penal.

Coincido con el abogado cubano, y solo agregaría que unas primarias en la oposición serían la oportunidad de transparentar el proceso de toma de decisiones hacia el interior de la oposición democrática. Ante todo, de cara a los ciudadanos y con los consensos pertinentes, se proyectaría sobre toda la sociedad cubana, afectando directamente a las bases del régimen. Sería un tempo especial de identificación de las fuerzas y de la existencia de ideologías, que comenzarían a convivir por un bien común, la patria y un objetivo superior: construir la democracia.

Las enseñanzas del 22-O están tanto en Argentina como en Venezuela para enfrentar nuestros retos nacionales, necesitamos liderazgos y estructuras fuertes y calificados, escogidos por los ciudadanos.

