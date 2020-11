Un exfuncionario del Gobierno cubano pretende fabricarme una biografía

Muy despistado ha resultado el señor economista Emilio Morales cuando ni siquiera sabe a quién dirige su correspondencia. A pesar de tantas investigaciones, adornos y blasones académicos que refiere tener y que publica en Linkedin, ahora asegura que yo dije que trabajé para el Minint antes de ser periodista independiente.

Alucina, sin dudas, o quizás me confunde con alguna de sus compañeras de trabajo, de la época en que él -antes de emigrar de Cuba- trabajó como jefe del Departamento de Planificación de Mercado de la División de Mercado de la Corporación CIMEX, fue consultante de mercado para Havanos S.A., Tecnoazúcar, Palmares S.A., Servec S.A, Cubanacán S.A, Shops Universo S.A, Bravo S.A, Cubacel, Etecsa, y Coracán S. A., entre otros, todas ellas empresas pertenecientes al conglomerado militar castrista GAESA y en un nivel en que se requiere probada fidelidad a la dictadura.

Entre otros méritos que lo adornan, Morales trabajó para el "gobierno cubano" en proyectos bilaterales en Argentina, Canadá, México y Sudáfrica, ¡todo un ejecutivo de confianza del poder castrista! ¿Y ahora resulta que la del Minint soy yo?

Antes de ser periodista independiente trabajé en el Departamento de Arqueología de la Academia de Ciencias

Antes de ser periodista independiente trabajé en el Departamento de Arqueología de la Academia de Ciencias, como una investigadora más, especialista en arte y cultura taína, especialmente en cerámica, y antes de eso fui profesora de Literatura y Español. Nunca he sido una mimada ni privilegiada que gozara de las prebendas del poder dictatorial cubano, como sí lo fue este ex servidor de los Castro que ahora pretende fabricarme una biografía y que puja escrúpulos cívicos que, lamentablemente, parece no haber tenido durante sus largos años de tan relevantes servicios al mismo régimen que ahora dice odiar.

Podría responder punto por punto su carta, pero no creo que merezca la pena. Muy fino y educado, señor Morales, pero no me suena sincero, no le creo su pose. Me parece un redomado oportunista. Y perdone si sus títulos no me impresionan: he visto muchos ungidos como usted, tan elevados en su vanidad y tan pagados de sí que deben padecer anoxia severa.

Aquí les dejo a mis lectores el enlace de su carta. No tengo nada que ocultar ni un pasado que pueda avergonzarme, no creo que sea su caso.

________________________