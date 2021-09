Protege tu coche con una cochera de madera

Cada vez son más los propietarios de vehículos que utilizan cocheras, ya que son una excelente opción para dejar los coches a salvo de las inclemencias meteorológicas, tales como el sol, la lluvia o el granizo, entre otras.

También conocida como carport, se trata de un espacio cubierto para proteger los coches. A diferencia del garaje, las cocheras no suelen tener paredes ni puertas y su forma se parece más a una pérgola. De hecho, las cocheras de madera de Pineca son menos costosas y permiten aparcar de forma rápida y sencilla.

Económica y fácil de instalar

Aunque ofrece menos prestaciones que un garaje, permite aparcar el coche y protegerlo a diario. Además, la cochera de madera es más económica que un garaje tradicional. De hecho, para una misma superficie, la cochera cuesta aproximadamente entre un 20 y un 30 % menos que un garaje cerrado.

Este aspecto económico es muy atractivo tanto para particulares como para profesionales. Además, la cochera es fácil de instalar. Suele constar de cuatro bases y un techo. No requiere ningún trabajo especial, ya que bastará con que las bases estén bien fijas al suelo.

Protección eficaz para tu coche

Las condiciones meteorológicas naturales son un verdadero peligro para los vehículos aparcados en el exterior. Si tienes un coche clásico, no querrás que su carrocería se dañe con el tiempo. El granizo o los rayos del sol pueden deteriorarla. Por lo general, las cocheras de madera están abiertas por los lados, por lo que ofrece poca protección contra el viento, aunque son tan prácticas como un garaje para ofrecer una protección eficaz contra las amenazas más importantes.

Acceso al coche sin mojarte

La cochera no solo protege el coche, sino que también te permite evitar la lluvia cuando quieras acceder a él. Esta estructura puede instalarse contra una pared de la casa. De este modo, puedes crear una apertura para llegar a tu coche sin tener que cruzar todo el jardín. Además, al no tener puerta de entrada, no tienes que andar buscando las llaves o el mando a distancia para abrir la cochera. Por lo tanto, esta estructura es una alternativa muy práctica tanto para tu coche como para ti.

Cochera polivalente para el jardín

Este tipo de cobertizo abierto por los lados sirve como alternativa a un garaje para tus vehículos, pero también se le puede dar otros usos. Básicamente, al ser un refugio, puede utilizarse para muchos otros fines: refugio para herramientas de jardín, leña o muebles, así como para habilitar una terraza de verano donde pasar un momento agradable a la sombra con tus amigos y familiares.

Diseño exterior que revaloriza tu hogar

Además de sus ventajas prácticas, la cochera añade un toque estético a tu hogar. Hecha de madera, se puede combinar con infinidad de plantas y elementos naturales. Esto proporcionará un espacio verde y ecológico muy atractivo para proteger tus vehículos. Disponibles en numerosos modelos, puedes elegir la cochera que mejor se adapte a la decoración exterior de tu domicilio.

Además, añadiendo algunos detalles decorativos alrededor de la cochera, podrás evitar las miradas indiscretas de tus vecinos.