El arte de mantener el coche en marcha

Es sábado por la mañana y el capó lleva abierto desde temprano. Sobre una manta vieja descansan una llave inglesa, un trapo con manchas de varias décadas y una caja de tornillos que nadie se atreve a tirar. El dueño del coche, con medio cuerpo dentro del motor, pide a su hijo que acerque la linterna un poco más. No hay prisa. El coche tiene más años que el chico, y los dos lo saben.

Escenas parecidas se repiten en garajes, aparcamientos de barrio y calles tranquilas de medio mundo. Frente a la costumbre de cambiar de vehículo cada pocos años, existe otra forma de relacionarse con el coche: cuidarlo, escucharlo, repararlo y hacerlo durar. No es nostalgia ni capricho. Es una mezcla de sentido práctico, apego y una idea sencilla que a veces se olvida: lo que funciona merece seguir funcionando.

Al preparar este reportaje repasamos foros y conversaciones de conductores, y comprobamos que una de las búsquedas que más se repiten entre propietarios de modelos con muchos kilómetros es la de piezas golf. Tiene su lógica: se trata de un coche que lleva décadas en la carretera, con varias generaciones todavía en circulación, y alrededor del cual se ha formado una pequeña comunidad que comparte referencias, trucos y advertencias. En esos hilos se habla poco de comprar un coche nuevo y mucho de qué hacer para que el de siempre siga rodando.

Una cultura que pasa de mano en mano

El mantenimiento de un coche rara vez se aprende en un manual. Se aprende mirando. Alguien enseña a revisar el nivel de aceite con la varilla, a comprobar la presión de los neumáticos antes de un viaje largo o a reconocer ese chirrido que anuncia que las pastillas de freno piden relevo. Ese conocimiento viaja de padres a hijos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo que se quedan un rato más hablando junto al aparcamiento.

Hay algo de oficio en todo ello. Quien cuida su coche acaba desarrollando un oído particular: distingue un ruido nuevo de uno de siempre, nota cuándo el embrague no responde igual o cuándo el motor tarda un segundo más en arrancar en invierno. No hace falta ser mecánico para eso. Basta con prestar atención, algo que la vida acelerada no siempre permite.

También hay ingenio. En muchos hogares el coche ha sobrevivido gracias a soluciones pacientes: limpiar un contacto en lugar de cambiar una pieza entera, buscar el recambio adecuado en vez del primero que aparece, anotar en una libreta las fechas de cada revisión. Pequeños gestos que, sumados, pueden alargar la vida de un vehículo varios años.

Saber dónde buscar

Mantener un coche veterano exige una habilidad que no aparece en ningún cuadro de mandos: saber dónde conseguir lo que hace falta. Encontrar una pieza compatible, comparar opciones y entender la diferencia entre un recambio original y uno equivalente forma parte del aprendizaje.

Los conductores más experimentados suelen coincidir en algunas costumbres. Anotan el número de bastidor y los datos exactos del modelo antes de buscar nada. Contrastan referencias en varias fuentes. Preguntan en talleres de confianza y en comunidades de propietarios del mismo vehículo. Y desconfían de lo que parece demasiado barato cuando se trata de elementos que afectan a la seguridad.

Esa búsqueda tiene también un componente humano. Detrás de cada pieza encontrada a tiempo suele haber una conversación, el consejo de alguien que pasó por lo mismo, un mensaje que alguien escribió en un foro hace años y que sigue ayudando a desconocidos. La longevidad de los coches, en el fondo, se sostiene en una red invisible de personas que comparten lo que saben.

Lo que marca el fabricante

Conviene no romantizar en exceso. Cuidar un coche no significa improvisar con todo. Los intervalos de cambio de aceite, filtros, correas o líquido de frenos, y también las especificaciones de cada componente, los fija el fabricante, y lo prudente es consultarlos en el manual del vehículo o en su documentación técnica. Frenos, dirección, neumáticos y suspensión no admiten experimentos.

Muchas tareas sencillas están al alcance de cualquiera con algo de cuidado: revisar niveles, cambiar una escobilla o vigilar el desgaste de las ruedas. Otras requieren herramientas, formación y comprobaciones que solo un profesional puede garantizar. Ante la duda, lo sensato es acudir a un taller. El buen aficionado sabe reconocer dónde termina su terreno.

Esa honestidad forma parte de la cultura del mantenimiento. Prolongar la vida de un coche no consiste en estirarlo a cualquier precio, sino en cuidarlo con criterio para que siga siendo fiable y seguro.

Durar también es una forma de mirar

Detrás de un coche que acumula 200.000 o 300.000 kilómetros hay algo más que mecánica. Hay una manera de estar en el mundo que valora lo que se tiene, que prefiere reparar antes que sustituir y que encuentra cierta satisfacción en ver que algo sigue funcionando gracias al propio esfuerzo.

No todos los coches pueden ni deben durar para siempre. Llega un momento en que una reparación deja de tener sentido o en que la seguridad aconseja dar el relevo. Pero hasta entonces, cada revisión hecha a tiempo y cada pieza bien elegida suman días, meses y a veces años de carretera.

Al caer la tarde, el capó vuelve a cerrarse. El motor arranca a la primera, con ese sonido familiar que el dueño reconoce sin pensarlo. El hijo guarda la linterna. Quizá dentro de unos años sea él quien esté con medio cuerpo bajo el capó, explicando a alguien más que las cosas, si se cuidan, duran.