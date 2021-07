Cómo utilizar una web de citas con el 100% de éxito

Si llevas tiempo utilizando las webs y apps de citas y no te ha servido de nada, es momento de que leas este artículo. Es posible que no hagas todo lo que debes para mejorar. Te recomendamos que no desistas y que sigas inscrito. Tan solo debes seguir algunos consejos y verás como la situación empieza a mejorar. Puede ser también que la web en cuestión no te esté funcionando con lo que lo mejor es cambiar a otra. Coge lápiz y papel y comienza a apuntar los siguientes consejos.

Ser diferente no es malo

Si piensas que las personas que se encuentran en estas páginas buscan al hombre más musculado y a la mujer más bella te equivocas. Más del 58% afirma que el físico no es la principal cualidad para ellos. Por eso, busca una buena foto en la que se vea claramente que eres tú, pero no pienses que debes ser un modelo de pasarela, porque no es así.

Luego depende también qué tipo de relación estés buscando, si buscas algo esporádico, verás que la gente no le pone tanto interés en algo que se extenderá tan solo unos días. Si hay personas que buscan relaciones para toda la vida, o como se suele decir "hasta que el divorcio nos separe", entonces sí pueden tener en cuenta más atributos.

Por otro lado, si tienes un carácter complicado, tampoco te preocupes: hay personas a las que les encanta, no hay un carácter estándar para todo el mundo. Sé como eres porque hay alguien ahí fuera al que le encantarás.

Haz preguntas para conocer a la persona con la que estás hablando

Hoy en día sigue sin quedar claro por qué nos enamoramos. Hay teorías que afirman que se trata tan solo de un proceso químico, lo cierto es que si supiéramos la receta nos resultaría mucho más fácil conquistar.

No obstante, lo mejor que puedes para enamorar a alguien es hacer que esa persona te conozca. Habla con ella, enséñale lo mejor de ti, por qué merece la pena conocerte.

La confianza es importante para hombres y mujeres

No mientas. Si no te gustan que lo hagan contigo, no lo hagas tú; di la verdad. ¿Y qué significa no mentir? Significa no prometer cosas que no vas a cumplir, no poner fotos de hace 20 años, no decir las cosas claras y, sobre todo, no ofrecer la misma confianza que te dan.

No tengas miedo de conocer gente nueva

El miedo puede llegar a ser paralizante, por eso lo mejor es que actúes con rapidez. No le des muchas vueltas, no inventes situaciones que no tienen por qué suceder. Ten clara una cosa, nadie te obliga a nada; si no quieres quedar, no quedes; si piensas que deberías chatear más, chatea.

No te olvides de los cumplidos

Decir cosas bonitas a la persona con la que estamos hablando siempre sube la moral. Por eso, no olvides utilizar expresiones educadas y bonitos piropos que puede hacer hincapié en el físico, en la manera de ser o en la inteligencia.

No tengas prisa por la cita en persona, ve paso a paso

Hay personas que tienen muchas ganas de encontrar a su media naranja, así que hablan un poco con alguien que les atrae físicamente y en seguida quedan. Luego viene el desengaño, "no es como esperaba", "parece un mueble", "le falta gracia". Lo mejor es hablar con nuestra futura cita bastante. Esto puede ser un mes, dos o cinco, depende de cada uno y de las veces que entre a la aplicación al día. No es lo mismo alguien que lo hace diariamente que alguien que se mete una vez a la semana. Ya sea por teléfono, videollamada o chat. Recuerda que si no hay química escribiendo menos la va a haber en persona.